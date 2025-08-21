SOLIDARITAT
Crida per no tirar tant de menjar
Campanya de la Fundació Jericó amb el Banc dels Aliments per sensibilitzar contra el desaprofitament d’aliments. A l’abril va entrar en vigor la llei estatal per reduir rebutjos en el sector alimentari
La Fundació Jericó juntament a la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, van presentar ahir la campanya La resta que suma, un projecte que pretén sensibilitzar empreses, entitats i ciutadania en general sobre la importància de reduir el desaprofitament alimentari i donar valor a les sobres que es poden aprofitar. Una de les iniciatives de la campanya arribarà el 9 de setembre amb una jornada a l’Espai Sunka, gratuïta amb inscripció al web de les fundacions, dedicada a la nova legislació sobre l’aprofitament d’aliments, que va entrar en vigor a l’abril i que exigeix al sector alimentari que posi èmfasi a prevenir el desaprofitament alimentari. La jornada inclourà ponències sobre la nova normativa i responsabilitat social, a més d’exemples de bones pràctiques a Ponent i el programa tancarà amb un taller de cuina. La campanya tindrà continuïtat el 2026. “Fins ara era un gest voluntari, però a partir de l’entrada en vigor d’aquesta normativa és obligatori. Les empreses que entreguen aliments obtenen un certificat que els permet tenir beneficis fiscals”, va recalcar Antoni Fo, president de la Fundació Banc dels Aliments a Lleida. Això no és només un problema ètic i social, sinó també ambiental: cada quilo de menjar recuperat evita que dos quilos de CO2 arribin a l’atmosfera”, va afegir Antoni Fo. En paral·lel, la Fundació Jericó va destacar les dades del menjador social El Menjador gestionat juntament amb el Banc dels Aliments. Aquest projecte va nàixer després de les restriccions provocades per la pandèmia i, el 2021, van formar un aliança entre les dos fundacions, per continuar donant menjar a les persones derivades dels serveis socials. La iniciativa introdueix la figura de l’educador social, que fa un seguiment d’aquestes persones i es coordina amb els serveis socials de l’ajuntament amb la finalitat de ser també un espai de reinserció social. El 2023 van atendre 296 persones, van repartir unes 26.000 àpats i van recuperar 70.000 quilos d’aliments. El 2024 es van servir 30.872 àpats a 281 persones, a partir de 100.000 quilos d’aliments recuperats. També es van repartir aliments per cuinar a casa a unes 200 famílies al llarg de l’any. Amb el nou conveni amb la Paeria, el menjador prepara ja 200 àpats diaris. Les persones interessades a ajudar el Banc dels Aliments o la Fundació Jericó poden donar donatius o fer-se voluntàries a través de les seues pàgines web: bancalimentslleida.cat i fundaciojerico.org.