La Seguretat Social adverteix: perdràs el subsidi d’atur si viatges sense autorització aquest estiu en aquest cas
El SEPE ha establert condicions estrictes per als desplaçaments a l’estranger de beneficiaris, podent suspendre o extingir la prestació segons la durada
La Seguretat Social espanyola ha emès una important advertència per als beneficiaris del subsidi d’atur de cara a l’estiu. Els qui cobren aquesta ajuda han de tenir especial cura si planegen realitzar viatges a l’estranger, ja que l’incompliment de les normatives establertes podria suposar la pèrdua immediata de la prestació econòmica.
Segons ha confirmat l’organisme oficial, la prestació contributiva protegeix la situació d’atur d’aquelles persones que, podent i volent treballar, hagin perdut la seua feina de forma temporal o definitiva, o vegin reduïda la seua jornada laboral entre un 10% i un 70%. El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), com a entitat responsable de gestionar aquests ajuts, ha endurit les condicions per als desplaçaments internacionals.
Per beneficiar-se d’aquesta prestació, els sol·licitants han de trobar-se en alguna de les situacions legals d’atur previstes a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors i comptar amb el període mínim de cotització exigit per la normativa vigent.
Condicions per viatjar a l’estranger sense perdre el subsidi
El SEPE ha establert un marc clar sobre com afecten els viatges internacionals al cobrament del subsidi. Es permet viatjar fora del país per un màxim de 30 dies naturals a l’any sense que això afecti l’ajuda, sempre i quan s’informi prèviament l’administració competent.
En cas que l’estança a l’estranger es prolongui per un període superior a 30 dies però inferior a 90 dies naturals dins del mateix any, les prestacions quedaran temporalment suspeses fins la tornada del beneficiari. Aquesta suspensió no implica la pèrdua definitiva del dret, sinó la seua paralització temporal.
Tanmateix, la situació canvia dràsticament quan el viatge supera els 90 dies de durada. En aquests casos, la prestació o subsidi s’extingirà definitivament, tret que el desplaçament tingui per objectiu treballar, buscar feina, realitzar estudis que millorin la qualificació professional o participar en accions de cooperació internacional.