La Seguretat Social reconeix 5 anys de cotització a les noves mares
Les dones que han donat a llum poden sumar fins 112 dies per cada part per millorar la seua pensió, fins i tot sense haver treballat durant aquell període
La Seguretat Social ha confirmat que les dones que han estat mares poden sumar dies de cotització a la seua vida laboral, fins un màxim de 5 anys, perquè la seua pensió de jubilació no es vegi afectada negativament. Aquesta mesura s’aplica fins i tot en els casos en què no hagin treballat durant el període posterior al part, permetent afegir fins 112 dies per cada naixement.
Segons estableix l’article 235 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), en els parts múltiples es podran sumar 14 dies addicionals per cada fill a partir del segon. És important destacar que aquest benefici només s’aplica quan durant les 16 setmanes posteriors al part no es va cotitzar efectivament, és a dir, quan no es va gaudir del permís per maternitat amb un contracte laboral vigent.
Aquest reconeixement és possible gràcies a les anomenades cotitzacions fictícies, períodes en què no hi va haver cotització real per inactivitat laboral, però que la Seguretat Social reconeix per calcular la pensió de jubilació. El Tribunal Suprem va recolzar aquesta mesura en la seua sentència STS 1173/2023, del 19 de desembre, emfatitzant que l’objectiu no és millorar la trajectòria de cotització dels qui ja estaven treballant, sinó compensar les persones que van haver d’interrompre la seua carrera professional per motius relacionats amb l’embaràs i el part.
Reconeixement fins i tot per a naixements a l’estranger
El dret a aquestes cotitzacions fictícies es pot reconèixer encara que el naixement hagi passat fora d’Espanya o fins i tot si el fetus no va arribar a adquirir personalitat civil, sempre que l’embaràs hagués durat més de 180 dies, segons estableix la norma de gestió 24/2017 de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
Beneficis addicionals per cura de fills
A més del reconeixement per part, les dones poden beneficiar-se de cotitzacions fictícies per la cura de fills o menors. Aquesta mesura permet comptabilitzar fins 270 dies de cotització per cada fill (aproximadament nou mesos) si hi va haver una interrupció en la vida laboral després del naixement o adopció. El període reconegut inclou des de nou mesos abans fins sis anys després del naixement o la resolució judicial d’adopció.
Actualment, aquest benefici només pot ser aprofitat per un dels progenitors, tenint prioritat la mare llevat que hi renunciï expressament. El principal objectiu és facilitar l’accés a la jubilació ordinària als 65 anys o fins i tot ajudar a assolir els 15 anys mínims de cotització que es requereixen per obtenir una pensió contributiva en el sistema espanyol.