Alcarràs celebra la seua Festa Major del 27 al 31 d'agost
La celebració inclourà concerts, activitats culturals i espectacles per a totes les edats, amb novetats destacades com el retorn dels Dimonis Som i Serem i l'homenatge a Núria Feliu
Alcarràs es prepara per viure cinc dies d'intensa activitat festiva i cultural amb motiu de la seva Festa Major d'estiu, que se celebrarà del 27 al 31 d'agost. L'Ajuntament ha programat més de 30 activitats per a tots els públics, destacant la participació de grups musicals de primer nivell com La Fúmiga i orquestres com La Principal de la Bisbal, entre altres propostes culturals i lúdiques.
L'alcalde d'Alcarràs, Jordi Castany, ha destacat que aquesta serà la seva primera Festa Major com a màxim responsable municipal, una circumstància que viu "amb molta emoció i orgull". Castany ha subratllat que s'ha treballat intensament perquè tothom hi trobi el seu espai, des dels més petits fins a la gent gran, combinant cultura popular, música, esport i humor.
La festa arrencarà el dimecres 27 d'agost amb el tradicional seguici popular des del CCM Lo Casino fins a la Plaça de l'Església, on tindrà lloc la proclamació de les pubilles i hereus 2025 i el pregó d'inici. La primera jornada també inclourà l'espectacle "El Barri" del grup local Bao-Bap Teatre, que celebra el seu 30è aniversari, i la nit de penyes amb el pregó dels penyistes a càrrec de "Tutualecrem".
Actuacions musicals i activitats per a tots els públics
El programa festiu inclou actuacions de grups musicals de primer nivell com La Fúmiga, que actuarà divendres 29 d'agost a la Plaça del mercat. També destaquen les orquestres La Principal de la Bisbal i Rosaleda, que oferiran concerts i balls els dies 29 i 30 d'agost, respectivament.
Els més petits podran gaudir d'instal·lacions lúdiques com el Playscape, una construcció artística belga feta a mà amb pilotes i ganxet, o L'Atelier, un espai interactiu on el públic pot descobrir i fer funcionar enginys mecànics. També hi haurà espectacles familiars com "Camelvá" i les actuacions de La Colla Pirata, que han preparat una coreografia especial per a la cançó "Alcarràs on vas".
Celebracions destacades i aniversaris
Aquest 2025 la Festa Major coincideix amb diversos aniversaris significatius: el concurs de pintura ràpida celebra 30 anys, el de dibuix infantil arriba als 25, i el grup teatral Bao-Bap Teatre també commemora tres dècades d'activitat. A més, el dijous 28 d'agost la Plaça del Pou de Gel acollirà un homenatge especial a la cantant Núria Feliu, amb l'actuació de Yolanda Sikara.
Una altra novetat destacada d'enguany és el retorn dels Dimonis Som i Serem d'Alcarràs, que després d'uns anys d'inactivitat tornaran a omplir els carrers de foc i pólvora amb un correfoc programat per al dissabte 30 d'agost.
Tradicions i gastronomia local
Les tradicions locals també tindran un paper rellevant amb la 17a edició del concurs culinari Lo Cullerot, que es celebrarà durant la Festa de les cassoles el dissabte 30 d'agost. Aquest any l'ingredient obligatori serà la samfaina, i el jurat comptarà amb la participació de les Mestresses de Casa i un convidat especial, el Jonathan d'"Esmorzars de forquilla".
Altres actes tradicionals inclouen la ballada de sardanes amb la Cobla Jovenívola d'Agramunt, l'exhibició castellera amb els Castellers de Lleida i el recorregut de caça organitzat per l'Associació de caçadors d'Alcarràs.
La Festa Major d'Alcarràs 2025 finalitzarà el diumenge 31 d'agost amb un gran castell de focs artificials al Parc del Saladar, a càrrec de Pirotècnia Igual, que posarà el punt final a cinc dies d'intensa activitat festiva.