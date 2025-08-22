Alerten d’una estafa amb Netflix: una nova campanya de frau per SMS suplanta la plataforma
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya avisa de missatges fraudulents que sol·liciten actualitzar dades bancàries amb l’excusa de problemes de pagament
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat una nova campanya fraudulenta que suplanta la identitat de Netflix a través de missatges SMS. Els ciberdelinqüents estan enviant textos que alerten sobre suposats problemes amb el pagament del servei, sol·licitant als usuaris que actualitzin les seues dades bancàries per evitar la suspensió dels seus comptes. L’organisme català, que emet avisos diaris sobre estafes detectades, ha compartit aquesta alerta a través de les seues xarxes socials, recomanant als usuaris no seguir cap enllaç i eliminar immediatament aquests missatges.
Aquest tipus de frau, conegut com a phishing, busca obtenir informació personal i bancària dels usuaris mitjançant la creació d’una sensació d’urgència. Els estafadors utilitzen el prestigi de marques reconegudes com Netflix per donar credibilitat als seus missatges i aconseguir que les víctimes proporcionin les seues dades confidencials sense verificar l’autenticitat de la comunicació.
Universitats espanyoles alerten de correus fraudulents sobre matrícules
En paral·lel a aquesta campanya, diverses institucions acadèmiques d’Espanya han denunciat una onada de correus electrònics fraudulents que suplanten la seua identitat. Entre elles destaca Esade, que ha advertit els seus estudiants sobre missatges que reclamen 850 € per un suposat retard en el pagament de la matrícula universitària. Aquests correus inclouen el logotip oficial de la universitat i amenacen d’enviar l’expedient al departament de litigis si no es realitza el pagament.
Els missatges sol·liciten una transferència bancària a un compte específic i demanen l’enviament del comprovant a una adreça electrònica fraudulenta. Les universitats afectades han confirmat que aquestes comunicacions procedeixen de direccions falses que no pertanyen als seus canals oficials de comunicació.
Com protegir-se d’aquestes estafes digitals
La verificació de la direcció del remitent és fonamental per identificar aquests fraus, ja que els estafadors solen utilitzar dominis similars als oficials per generar confusió. Els experts recomanen no proporcionar dades personals o bancàries a través de correus sospitosos, no descarregar fitxers adjunts i, davant de qualsevol dubte, contactar directament amb l’entitat suposadament emissora a través dels seus canals oficials verificats.
Aquestes campanyes fraudulentes formen part d’un fenomen creixent a Espanya, on els ciberdelinqüents aprofiten la digitalització de serveis per desenvolupar mètodes cada vegada més sofisticats d’enginyeria social orientats a l’obtenció il·lícita de dades personals i financers.