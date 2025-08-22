Hisenda multarà comptes bancaris compartits entre pares i fills en aquests casos
L’Agència Tributària podria imposar sancions de fins el 150% per moviments interpretats com a donacions encobertes en comptes familiars
La pràctica habitual de compartir comptes bancaris entre pares i fills està generant preocupació entre els contribuents espanyols davant de la creixent vigilància de l’Agència Tributària. Aquesta situació, que moltes famílies consideren una simple solució per gestionar les finances dels més joves, pot derivar en importants sancions econòmiques si els moviments bancaris són interpretats com a donacions no declarades, amb multes que podrien assolir fins el 150% de l’import en qüestió.
Convé recordar que les entitats bancàries estan obligades per llei a informar Hisenda sobre moviments sospitosos o inusuals en els comptes dels seus clients. Aquesta obligació forma part dels mecanismes de prevenció del frau fiscal i permet a les autoritats tributàries detectar possibles irregularitats. En el cas concret dels comptes compartits entre familiars, la Llei 29/1987, de l’Impost sobre Successions i Donacions, així com la Ley General Tributaria, estableixen el marc legal que permet a Hisenda actuar quan es detecten indicis de transmissions patrimonials no declarades.
"La ignorància de les lleis no excusa del seu compliment", resa l’article 6.1 del Codi Civil espanyol, un principi fonamental que moltes famílies desconeixen quan realitzen aquestes pràctiques sense malícia, però que pot acabar tenint greus conseqüències econòmiques.
Quan pot considerar Hisenda que existeix una donació encoberta?
La legislació tributària espanyola és clara sobre això: segons la Llei de l’Impost sobre Successions i Donacions, es considera que existeix una transmissió lucrativa quan el patrimoni d’una persona (en aquest cas, el progenitor) disminueix al mateix temps que augmenta el d’una altra (el fill) de manera correlativa. Aquest és precisament l’escenari que pot desencadenar l’alarma a Hisenda.
A la pràctica, encara que tant el pare com el fill figurin com a cotitulars del compte compartit, si és el progenitor que realitza els ingressos i posteriorment el fill utilitza aquests diners lliurement sense que existeixi documentació que acrediti un préstec formal, l’Agència Tributària podria interpretar aquesta situació com una donació que no ha estat degudament declarada i, per tant, no ha tributat com correspon.
Per evitar aquests problemes, la normativa estableix que qualsevol donació ha de ser declarada mitjançant la presentació del model 651 davant de la comunitat autònoma corresponent. Aquest tràmit, sovint desconegut per moltes famílies, és fonamental per mantenir-se dins de la legalitat i evitar possibles sancions.
Conseqüències econòmiques de les donacions no declarades
Les sancions per no declarar correctament aquestes transmissions patrimonials poden resultar bastant costoses per a les economies familiars. En funció del grau d’ocultació o intencionalitat que Hisenda determini, les multes poden oscil·lar entre el 50% i el 150% de la quantitat que es considera defraudada.
Per exemple, si un fill utilitza 6.000 euros d’un compte compartit amb el seu pare, sense que aquest ús estigui justificat com a préstec o com a donació degudament declarada, Hisenda podria exigir no només el pagament de l’impost corresponent, sinó també interessos de demora i una sanció que podria assolir els 3.000 euros.
És important destacar que no és la titularitat compartida del compte el que constitueix un problema legal, sinó l’ús que es fa dels fons i la falta de declaració fiscal quan correspon. De fet, els comptes compartits són perfectament legals i poden ser molt útils en determinades circumstàncies, com per gestionar despeses comunes o facilitar l’accés a fons en cas d’emergència.
Alternatives segures per ajudar econòmicament els fills
Davant d’aquest panorama, molts pares es pregunten quina és la millor manera d’ajudar econòmicament els seus fills sense caure en problemes amb Hisenda. Existeixen diverses alternatives que permeten donar aquest suport dins del marc legal:
Formalitzar préstecs familiars: Si la intenció és que els diners siguin tornats en el futur, el més adequat és establir un contracte de préstec per escrit, fins i tot si és sense interessos. Aquest document ha d’especificar les condicions de devolució i ser firmat per ambdues parts.
Declarar les donacions: Si es tracta d’una ajuda que no s’espera recuperar, el correcte és declarar-la com a donació mitjançant el model 651. Encara que implica pagar l’impost corresponent, evita problemes futurs i possibles sancions molt més grans.
Establir transferències periòdiques: Les transferències regulars de petites quantitats destinades a despeses corrents solen generar menys sospites que els moviments grans i puntuals.
Quina documentació s’ha de conservar en cas d’inspecció?
Per estar preparats davant d’una possible inspecció d’Hisenda, és fonamental conservar tota la documentació que justifiqui els moviments realitzats en els comptes compartits. Això inclou contractes de préstec, declaracions de donacions, factures o justificants de despeses comunes, i qualsevol altre document que demostri la finalitat legítima dels fons utilitzats.
A més, és recomanable mantenir un registre detallat dels ingressos i despeses associades al compte compartit, diferenciant clarament quina part correspon a cada titular i amb quina finalitat es realitza cada moviment.
Existeixen límits de diners per als comptes compartits?
No existeix un límit legal específic per als diners que hi pot haver en un compte compartit. Tanmateix, els moviments superiors a 10.000 euros estan subjectes a una vigilància especial per part de les entitats bancàries, que tenen l’obligació de comunicar-los a les autoritats com a part de les mesures de prevenció del blanqueig de capitals.
D’altra banda, cada comunitat autònoma estableix els seus propis barems per a l’Impost de Successions i Donacions, incloent possibles bonificacions o reduccions, per la qual cosa és aconsellable informar-se sobre la normativa específica de cada regió.
En definitiva, compartir un compte bancari amb els fills pot ser una eina útil per a la gestió financera familiar, però ha de fer-se amb coneixement de les implicacions fiscals i prenent les precaucions necessàries per evitar problemes amb Hisenda. La transparència en els moviments i la correcta declaració de les transmissions patrimonials són fonamentals per mantenir-se dins de la legalitat i evitar sorpreses desagradables en forma de sancions econòmiques.