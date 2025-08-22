PRESTACIONS
“És impossible esperar tant per poder obtenir el certificat de discapacitat”
Una veïna d’Almenar de 61 anys va denunciar ahir la llarga espera per poder accedir a la valoració de la discapacitat i, així per exemple, disposar de la targeta per poder aparcar en zones habilitades per a les persones amb problemes de mobilitat. Segons va explicar a SEGRE, fa sis mesos que li van diagnosticar esclerosi múltiple i que ha iniciat el procés per sol·licitar la discapacitat i la invalidesa, ja que no pot treballar i actualment es troba de baixa. “M’han dit que hi ha una espera que pot arribar als dos anys, i això és impossible, perquè jo no sé com estaré aleshores i ara ho necessito”, va remarcar. “Després de 44 anys treballant i tota una vida cotitzant a la Seguretat Social, ara necessito una ajuda indispensable per al meu dia a dia i em trobo amb l’espera, i que no sé quant durarà”, va lamentar. Una situació, va recordar, en la qual es troben moltes altres persones, fins i tot familiars, que porten més d’un any esperant. A data d’abril del 2025, hi havia 7.552 lleidatans pendents de valoració per obtenir el certificat de discapacitat, un 6 per cent més que un any abans. Poden estar en aquesta llista entre 7 mesos i un any i mig, segons Drets Socials, malgrat que hi ha casos que són dos anys, segons alguns afectats.