METEOROLOGIA
L’onada de calor més llarga i intensa
L’episodi de temperatures extremes va durar onze dies i el Meteocat en destaca la persistència. La màxima més alta es va registrar a Ribera d’Ebre, a Tarragona, amb 44 graus
L’onada de calor registrada a Catalunya del 8 al 18 d’agost ha estat “una de les més llargues i intenses des que es tenen registres”, segons un informe del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) publicat ahir. El fet més destacable d’aquest episodi climàtic, només superat per les onades de calor de l’agost del 2003 i del 2023, ha estat la durada de la calor intensa, que ha estat “persistent” durant 11 dies.La temperatura més alta s’ha registrat al municipi de la Ribera d’Ebre (Tarragona), amb una màxima de 44 graus. A més de la Ribera d’Ebre, l’onada ha estat especialment intensa a les comarques del litoral i prelitoral, on algunes estacions han arribat a superar el llindar de calor intensa un total de 7 dies. Segons el Meteocat, aquestes dades són molt importants, ja que s’estan “donant per normals valors de temperatura que no ho són” i que en el passat només es produïen en casos excepcionals.
La temperatura nocturna també ha estat molt elevada, amb mínimes per sobre dels 25 graus en sectors del litoral i zones elevades del prelitoral. Així mateix, també s’ha assolit temperatures properes als 30 graus en punts del Cap de Creus (Girona) la nit del 16 al 17 d’agost, amb vent del nord.
Per una altra banda, les previsions del Meteocat apunten que de cara al cap de setmana la inestabilitat farà acte de presència en alguns punts de muntanya de la meitat nord de Catalunya. A la resta, alguns núvols amb estones de sol i la temperatura es mantindrà molt similar a la d’aquests dies, amb temperatures més pròpies del mes d’agost.