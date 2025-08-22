Les postres de cafè cremós que triomfen a TikTok: no necessites ser un gran xef per elaborar-les
El cuiner Claudio Consorte comparteix una recepta que arrasa en xarxes socials per la seua senzillesa i rapidesa: només requereix quatre ingredients bàsics i cinc minuts
Transformar un simple cafè en unes postres cremoses amb només una botella i uns minuts s’ha convertit en tendència gràcies al xef italià Claudio Consorte. Establert a València i conegut a TikTok com @cocinaconclaudio, aquest cuiner comparteix receptes mediterrànies senzilles que estan conquerint les xarxes socials. La seua crema de cafè, que pot preparar-se en tot just cinc minuts, s’ha posicionat com la seua proposta més viral fins la data.
En el seu vídeo, que ja acumula milers de reproduccions, Consorte demostra que per elaborar aquesta deliciosa crema de cafè casolana només es necessiten quatre ingredients bàsics: una tasseta de cafè, 250 ml de nata per muntar (ben freda), 50 ml de llet i 40 grams de sucre. La simplicitat de la recepta i el seu espectacular resultat final han captivat usuaris de tot Espanya.
El mètode de la botella agitada
El veritablement innovador d’aquesta preparació resideix en la seua tècnica. Segons explica el xef italià, n’hi ha prou amb introduir tots els ingredients en una botella de plàstic buida, tancar-la hermèticament i agitar-la enèrgicament durant uns minuts. Aquest senzill procediment aconsegueix una emulsió perfecta que dona com a resultat una textura escumosa i amb cos similar a les cremes professionals que se serveixen en cafeteries.
@cocinaconclaudio Crema de cafè ☕️ Ingredients: • 1 tasseta de cafè • 250 ml de nata per muntar • 40 g de sucre • 50 ml de llet ⏱️ Sol|Només necessites 5 minuts per preparar-la. Agita bé tots els ingredients en una botella durant uns minuts, i serveix-la ben freda amb una mica de cacau pur empolvorat per sobre. Una delícia! 9���� Si t’ha agradat, deixa’m un ❤️ i digues-me si t’agradaria que pugi més receptes com aquesta 9�������� #recetas #recetafácil #postre #cafe #cremadecafé#valencia#chef ♬ so original - cocinaconclaudio
"Aquesta és màgia, com la del bar", assegura Consorte mentre mostra el resultat final en el seu vídeo. Per a l’acabat perfecte, recomana empolvorar una mica de cacau pur per sobre, aportant així un contrast visual i de sabor molt atractiu.
Una alternativa refrescant per a l’estiu
Aquesta crema de cafè se serveix molt freda, la qual cosa la converteix en una opció ideal per als mesos estivals. Un dels seus principals avantatges és que no requereix batedora ni cap tipus d’electrodomèstic especial, fent-la perfecta per preparar durant les vacances o en situacions on no es disposa d’equipament de cuina professional.
Segons assegura el propi Claudio Consorte, el sabor d’aquesta preparació casolana no té res a envejar al d’una crema professional: "Ningú no diria que la vas fer en uns minuts", afirma a la seua publicació.
Les claus del seu èxit a TikTok
L’èxit d’aquesta recepta en plataformes com TikTok rau en diversos factors. D’una banda, la combinació de senzillesa i resultat espectacular atreu usuaris que busquen impressionar sense complicacions. Per un altre, la textura aconseguida gràcies al greix de la nata i l’aire incorporat en agitar proporciona una consistència única que contrasta perfectament amb la intensitat del cafè.
A diferència d’altres cremes tradicionals, aquesta versió no porta ou ni necessita cocció, el que la fa més lleugera i considerablement més ràpida de preparar. A més, la recepta admet modificacions segons el gust personal: es pot ajustar la quantitat de sucre o servir a petits gotets decoratius acompanyada de galetes o fins i tot amb un toc de licor per a ocasions especials.