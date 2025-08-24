SEGRE

Els refugis de muntanya de Catalunya viuen un canvi en el perfil de visitant

Segons la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), la transformació ha sorgit després de la pandèmia i ha diversificat el tipus d'excursionista

Sant Maurici, tot un emblema del Pirineu, amb la muntanya dels Encantats.

Sant Maurici, tot un emblema del Pirineu, amb la muntanya dels Encantats.

Redacció
Aquest estiu, els refugis de muntanya de Catalunya han detectat un augment de persones que hi passen el dia i hi van a menjar, però sense quedar-s’hi a dormir. Segons la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), la tendència s’ha accentuat després de la pandèmia i ha diversificat el perfil d’excursionista.

Al refugi Lluís Estasen, als peus del Pedraforca, el guarda Jordi Gallardo explica que abans la clientela era sobretot muntanyenca i experimentada, mentre que ara hi arriben famílies i parelles que no són habituals de la muntanya. Una situació semblant es viu al refugi de Coma de Vaca (Girona), que tot i mantenir una ocupació elevada a l’estiu, veu com hi acudeixen visitants de moltes edats i nacionalitats, inclosos infants.

Factors com la proximitat a Barcelona o el pas de rutes com la travessa Carros de Foc marquen la diferència. Al refugi de Mallafré (Lleida), per exemple, l’afluència continua alta gràcies a aquesta ruta, però els guardes remarquen que ara predomina un visitant “més comercial i menys equipat”.

El refugi d’Estanys de la Pera, a la Cerdanya, és un altre cas singular: les restriccions d’accés en vehicle privat i l’ús d’un bus llançadora han convertit les famílies en el públic principal durant l’estiu, mentre que la resta de l’any el perfil torna a ser el d’excursionistes més professionals.

