Els refugis de muntanya de Catalunya viuen un canvi en el perfil de visitant
Segons la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), la transformació ha sorgit després de la pandèmia i ha diversificat el tipus d'excursionista
Aquest estiu, els refugis de muntanya de Catalunya han detectat un augment de persones que hi passen el dia i hi van a menjar, però sense quedar-s’hi a dormir. Segons la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), la tendència s’ha accentuat després de la pandèmia i ha diversificat el perfil d’excursionista.
Al refugi Lluís Estasen, als peus del Pedraforca, el guarda Jordi Gallardo explica que abans la clientela era sobretot muntanyenca i experimentada, mentre que ara hi arriben famílies i parelles que no són habituals de la muntanya. Una situació semblant es viu al refugi de Coma de Vaca (Girona), que tot i mantenir una ocupació elevada a l’estiu, veu com hi acudeixen visitants de moltes edats i nacionalitats, inclosos infants.
Factors com la proximitat a Barcelona o el pas de rutes com la travessa Carros de Foc marquen la diferència. Al refugi de Mallafré (Lleida), per exemple, l’afluència continua alta gràcies a aquesta ruta, però els guardes remarquen que ara predomina un visitant “més comercial i menys equipat”.
El refugi d’Estanys de la Pera, a la Cerdanya, és un altre cas singular: les restriccions d’accés en vehicle privat i l’ús d’un bus llançadora han convertit les famílies en el públic principal durant l’estiu, mentre que la resta de l’any el perfil torna a ser el d’excursionistes més professionals.