Habitatges amb okupes a Lleida es venen per menys del que costa un cotxe
La Mariola, Balàfia i el centre històric concentren la majoria la trentena d’immobles amb okupes a la venda a la ciutat, amb ofertes des de 13.000 euros fins a 149.000 euros
El mercat immobiliari de Lleida presenta actualment una trentena d’habitatges ocupats il·legalment que es troben a la venda, segons dades del portal Idealista. Aquests immobles, distribuïts principalment pels barris de La Mariola, Balàfia i el centre històric, s’ofereixen a preus que en molts casos resulten inferiors al cost d’un automòbil nou, convertint-se en oportunitats d’inversió per a compradors disposats a assumir el risc.
L’anàlisi del mercat revela que el pis ocupat més econòmic es localitza al barri de La Mariola, un habitatge d’una sola habitació situada en una quarta planta sense ascensor, amb un preu de venda de tot just 13.000 euros. En l’extrem oposat, l’immoble amb més valor és un xalet ocupat il·legalment a l’avinguda de Les Garrigues, que s’ofereix per 149.000 euros. L’anunci especifica que la propietat va ser adquirida mitjançant un procediment judicial pel venedor, que encara no ha pres possessió efectiva de l’immoble.
Li segueix en preu un pis de tres habitacions al carrer Corregidor Escofet, al barri de Balàfia, que es ven per 146.000 euros. Amb 144 metres quadrats i plaça de garatge inclosa, representa una altra de les opcions destacades en aquest peculiar segment del mercat.
Distribució per barris i característiques
Els barris amb més concentració d’immobles ocupats en venda són La Mariola, Balàfia i el centre històric, encara que també es poden trobar en altres zones de la ciutat. Per exemple, al barri de Mangraners s’ofereix una casa de cinc habitacions per 67.000 euros que actualment està ocupada il·legalment.
Situació provincial
El fenomen de la venda d’habitatges ocupats no es limita exclusivament a la capital. En el conjunt de la província de Lleida, la xifra ascendeix a 71 immobles ocupats que actualment es troben a la venda al portal Idealista.