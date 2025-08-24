SORTEJOS
La loteria somriu a Mollerussa
Venut un dècim agraciat amb 60.000 € del primer premi
L’administració La Perla d’Or de Mollerussa va vendre un dels dècims del número 33585 agraciat amb el primer premi en el sorteig de la Loteria Nacional d’ahir i dotat amb 60.000 euros el dècim.
El número no forma part dels abonaments habituals, sinó que va ser adquirit puntualment per internet a través del web oficial. “Un dels nostres clients el va comprar en línia, i per tant figura al nostre nom, però no és dels que repartim entre els socis i veïns durant tot l’any”, va explicar ahir Jaume Roig, el responsable de l’esmentada administració.
Barcelona, València, Burgos, Alacant i Sevilla també van ser agraciats amb el mateix número.