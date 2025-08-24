UNIVERSITAT
Més suport institucional a la llengua i la cultura catalanes
Reivindicació del president de la diputació de Lleida a Prada de Conflent
El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Andreu Vàzquez, va participar ahir en l’acte de clausura de la 57 edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), celebrat a l’amfiteatre del Liceu Renouvier de Prada de Conflent, en el qual va subratllar la necessitat de reafirmar i incrementar el compromís de les institucions amb la cultura i la llengua catalanes.
Talarn va destacar que, en un moment de “recessió nacional”, en el qual la llengua i la identitat catalanes viuen “un present precari i un futur problemàtic”, espais com l’UCE es converteixen en “símbols de persistència i unitat nacional”. En aquest sentit, va posar en relleu la concessió del Premi Canigó 2025 a la Xarxa Vives d’universitats, una institució que, segons va afirmar, “treballa per cohesionar l’educació superior als Països Catalans amb una aposta clara per un model públic i de qualitat”.
En la seua intervenció, el president de la Diputació va posar com a exemple la Universitat de Lleida (UdL) que, integrada a la Xarxa Vives, “aporta un alt valor afegit al territori” i amb la qual la corporació provincial manté una estreta col·laboració, amb una aportació econòmica incrementada fins a l’any 2027 per finançar càtedres, estudis i accions de promoció cultural i acadèmica.
Així mateix, Talarn també va fer èmfasi en la necessitat de revertir el descens de l’ús social del català, especialment a les àrees metropolitanes, i va anunciar que la Diada Nacional d’aquest any a Lleida girarà entorn del lema El Poder de la Llengua, amb un cicle d’accions promogudes per l’Institut d’Estudis Ilerdencs entre el 8 i el 24 de setembre.
En la part final del seu discurs, va apel·lar a la responsabilitat institucional de la Generalitat, diputacions i consells comarcals per donar encara més suport a l’UCE: “No ens podem permetre cap pas més cap enrere en projectes que abracen tota la nació, tota la història i tota la cultura. És necessari contradir amb fets aquella visió pessimista d’Espriu que descrivia un país petit, on sovint ens limitem a no fer res.”
L’acte de clausura va comptar amb l’entrega del Premi Canigó a la Xarxa Vives, que va recollir el seu vicepresident primer, Oriol Amat, i la justificació d’aquest reconeixement per part del president de l’UCE, Jordi Casassas.