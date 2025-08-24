Que no parin les ganes de festa
Les temperatures permeten un descans i animen la participació en les celebracions. Paella popular a Balàfia, processó i benedicció de pans a Benavent i Ball de Valencians al Poal
Superada la segona onada de calor d’aquest estiu, la temperatura festiva en molts municipis de Lleida ha continuat sent de primera en plena celebració de les festes majors. La jornada d’ahir es va omplir de propostes per a tots els gustos i edats, també a la capital del Segrià, al barri de Balàfia. El segon dia de festa va arrancar amb el torneig de bitlles Memorial Miquel Burgués, en el qual van participar equips masculins i femenins del Segrià; i va seguir amb una paella popular a les instal·lacions del camp de futbol del barri, organitzada per l’associació veïnal i de la qual van poder gaudir una seixantena de comensals. Entre altres activitats, a la tarda es preveia un homenatge als socis de més de 89 anys, una escala en Hi-Fi a càrrec de Som Gospel Lleida i Dona Balàfia i un concert de nit amb el grup de versions Banda Sonora.
Al Pla d’Urgell, el municipi del Poal va viure també una intensa jornada de Festa Major, informa J. Gómez. Un dels moments més esperats va ser l’exhibició del Ball de Valencians, recuperat recentment pels Esbarts de Lleida i de Tàrrega, que van fer vibrar la plaça Catalunya amb la força dels seus balls i l’espectacularitat de les torres humanes, acompanyats pels Grallers Taverners. El dia va començar amb la Fira del Pou Alt, que va omplir la plaça Catalunya amb una quinzena de parades que comptaven amb productes de proximitat. El programa acabava amb activitats familiars i esportives, com un circuit d’habilitats a càrrec de La Xarranca i els inflables aquàtics a les piscines municipals.
D’altra banda, Benavent de Segrià va complir un any més amb la tradicional processó fins a l’església parroquial i el repartiment després de la missa de pans beneïts. A la tarda estava previst un concert i ball popular amb l’Orquestra Vancouver. A la festa major d’Alpicat, els més petits van gaudir amb l’espectacle de La Bleda, en una jornada també amb vermut musical a càrrec de Jambolainers i, entre altres activitats previstes, l’actuació dels Castellers de Lleida, la música de Montgrins i un correfoc amb els Diables de Lleida.