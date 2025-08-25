Jocs ecològics a la Mitjana de Lleida
El Parc de la Mitjana de Lleida va acollir ahir l’ecoactivitat Jocs refrescants, amb la participació d’unes 80 persones, entre nens i els seus familiars. Els assistents van poder gaudir de diverses propostes lúdiques i educatives amb l’aigua com a eix central: la seua importància per al parc, la biodiversitat i la vida. Els més petits també van poder aprendre sobre la fauna i la flora d’aquest espai natural de la capital del Segrià. L’alcalde accidental, Carlos Enjuanes, va acompanyar els participants en aquesta iniciativa, que va proposar diferents jocs per descobrir, per exemple, la influència de les comportes que regulen el riu Segre en la quantitat d’aigua que rep al seu tram final, o de pesca per conèixer les espècies presents al riu, així com la importància de no introduir espècies al·lòctones (exòtiques o no natives) als ecosistemes.