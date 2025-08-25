Ponent segueix a tot ritme
Balàfia i la partida de Llívia a la capital del Segrià posen el colofó a les seues celebracions. Activitats per a totes les edats a Alpicat i concert multitudinari d’El Pot Petit a Juneda
Alpicat. Tradicions i cultura popular dissabte amb els Castellers de Lleida i correfoc amb Lo Sotrac-Diables de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA
Juneda. La pista del Parc Alegria, plena de gom a gom ahir al migdia per gaudir del concert familiar dels populars El Pot Petit. - AJUNTAMENT D’ALPICAT
Balàfia. La festa major del barri lleidatà va culminar ahir amb les havaneres del grup Boira i degustació de rom cremat. - AJUNTAMENT DE MALDÀ
Partida de Llívia. El conjunt Los Hernández va posar el ritme al ‘vermut-rumbero’, ahir al migdia a la pista poliesportiva del barri lleidatà. - PAU PASCUAL PRAT
Maldà. Els nens s’ho van passar bé dissabte al Parc del Castell amb l’obra ‘De viatge!’, dels lleidatans Alea Teatre. - PAU PASCUAL PRAT
La música, la gastronomia, la cultura popular i tradicional i els jocs van ser de nou protagonistes ahir en la jornada dominical de festes majors en tot Lleida, que encara l’última setmana d’agost a tot ritme. Una de les cites multitudinàries va tenir lloc a Juneda, on un dels grups de música per al públic familiar més populars del moment a Catalunya, El Pot Petit, va congregar més de 2.000 espectadors en una atapeïda pista del Parc Alegria d’aquesta localitat de les Garrigues. La jornada festival estava previst que es tanqués amb concert i ball a càrrec de l’orquestra Himalaya i la Nit Jove amb Les Que Faltaband.
A la capital del Segrià, el barri de Balàfia va gaudir d’una festa Holi per a petits i joves, sardanes amb la Cobla 11 de Setembre i havaneres amb el grup Boira. Al matí, més de seixanta persones van participar en l’Open d’Escacs. A la partida de Llívia, nombrosos veïns van gaudir d’un vermut rumber amb Los Hernández a la pista poideportiva.
La festa major d’Alpicat tenia previstos ahir a la tarda un espectacle infantil de la companyia Marcel Gros i concert i ball amb l’Orquestra Rosaleda, entre altres activitats, abans d’acomiadar quatre intensos dies de celebració amb un castell de focs artificials.
D’altra banda, alcaldes d’Alpicat, Benavent de Segrià, Torre-serona i Corbins, al Segrià, reclamen un acord per a una hora unitària de tancament de les respectives festes majors per evitar desplaçaments d’un lloc a un altre i incidents, segons va informar UA1.