Retiren lots d’una coneguda marca de galetes per possible presència de partícules metàl·liques
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha emès una alerta sanitària
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha llançat aquest dilluns una alerta per la possible presència de partícules metàl·liques a les galetes Pim’s Naranja de la marca Fontaneda, i ha recomanat a les persones que tinguin aquest producte a les seues llars que no el consumeixin.
L’empresa ha comunicat la incidència a les autoritats competents, informant que el producte es presenta en un paquet de cartró i format de 150 grams, amb número de lot OHT1153212, codi de barres 7622201639815, data de consum preferent a 30 d’abril de 2026 i de conservació a temperatura ambient.
La distribució inicial s’ha produït en les comunitats autònomes d’Andalusia, les Balears, Castilla La Mancha, Catalunya, Cantàbria, Comunitat Valenciana i País Basc, encara que les autoritats no han descartat també s’hagi donat en altres autonomies.
L’AESAN ha tingut coneixement d’aquesta informació a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), d’una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Madrid, i ara es buscarà verificar la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.