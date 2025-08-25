CULTURA
Sardanes a Soses amb onze colles de deu localitats del Segrià
Més de 230 sardanistes es van citar la nit de divendres passat a la plaça Santiago Miret de Soses en una ballada que va amenitzar la Cobla Vents de Riella de Agramunt, organitzada per l’àrea de Cultura del consell comarcal del Segrià. En aquesta nova cita del cicle Sardanes a la fresca, que va culminar amb sopar popular, van participar onze colles sardanistes procedents d’Alguaire, Artesa de Lleida, Torrefarrera, Puigverd de Lleida, Almacelles, Torres de Segre, Alcarràs, Alpicat, Alfés i Lleida.