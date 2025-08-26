Eclipsi total de Lluna el 7 de setembre: horaris i visibilitat
El fenomen conegut com a 'lluna de sang' serà perfectament visible a gairebé tot Espanya
Diumenge 7 de setembre de 2025 es produirà un eclipsi lunar total, un espectacle astronòmic que passa quan la Terra s’interposa entre el Sol i la Lluna, projectant la seua ombra sobre el satèl·lit. Durant aquest fenomen, la Lluna adquireix un característic color vermellós a causa de la refracció de la llum solar a través de l’atmosfera terrestre, raó per la qual se'l coneix popularment com a 'lluna roja' o 'lluna de sang'. Un avantatge notable d’aquest tipus d’eclipsi és que pot observar-se a simple vista sense necessitat d’utilitzar cap tipus de protecció ocular.
L’anterior eclipsi lunar total visible des de territori espanyol va tenir lloc el passat 14 de març d’aquest mateix any. Tanmateix, en aquella ocasió va resultar poc visible per a gran part de la població espanyola, ja que la Lluna es va ocultar abans que comencés el fenomen a moltes zones del país.
Horaris precisos de l’eclipsi lunar de setembre
Segons les dades proporcionades per l'Institut Geogràfic Nacional, l’eclipsi parcial començarà les 18:27 hores i finalitzarà les 21:56 hores. La fase total, que és la més espectacular, tindrà lloc entre les 19:31 i les 20:53 hores, abastant el seu punt màxim a les 20:11 hores. Durant aquest període, el nostre satèl·lit natural quedarà completament cobert per l’ombra terrestre, oferint una vista excepcional.
Zones amb millor visibilitat a Espanya
Aquest fenomen astronòmic serà perfectament visible a gairebé tota la península ibèrica, les Balears, Ceuta i Melilla, on podran apreciar-se tant la fase parcial com la total de l’eclipsi. No obstant, en la meitat occidental de Galícia i part de Portugal únicament es podrà observar la fase parcial. En el cas de les Illes Canàries, la sortida de la Lluna es produirà després que finalitzi la totalitat de l’eclipsi, pel que els habitants de l’arxipèlag només podran contemplar les fases finals del fenomen.
Durant el transcurs de l’eclipsi, és important destacar que la Lluna no quedarà completament a les fosques, sinó que mostrarà un to vermellós característic. Aquest color es deu que part de la llum solar és desviada per l’atmosfera terrestre, permetent que els rajos rojos de l’espectre lluminós assoleixin la superfície lunar i la il·luminin de forma tènue però visible.