OBITUARI
Mor l’actriu Verónica Echegui
Tenia 42 anys i portava ingressada des de finals de juliol per un càncer. Guanyadora d’un premi Goya i dos Gaudís, es va popularitzar al protagonitzar ‘Jo soc la Juani’ (2006) de Bigas Luna
L’actriu Verónica Echegui (Madrid, 1983), cinc vegades nominada al Goya i que es va donar a conèixer pel seu paper de Juani a la pel·lícula Jo soc la Juani (2006) de Bigas Luna, va morir diumenge a Madrid als 42 anys, segons va informar la Unió d’Actors i Actrius ahir a les xarxes socials. L’actriu portava ingressada des de finals del mes de juliol a l’hospital 12 de Octubre de Madrid a causa d’un càncer. La capella ardent està instal·lada al Tanatori de la Paz (Alcobendas), on avui al migdia està prevista la incineració en una cerimònia íntima.
Amb més de mig centenar de títols com a actriu en la seua trajectòria, Echegui va guanyar el seu primer Goya en el seu debut com a directora amb el curt de ficció Tótem Loba (2021), encara que Jo soc la Juani li va valer la seua primera candidatura al premi com a actriu revelació. Va tornar a estar nominada com a actriu protagonista per El patio de mi cárcel (2008), de Belén Macías; i per Katmandú, un mirall al cel (2011), d’Icíar Bollaín, per la qual l’actriu madrilenya sí que va obtenir el premi Gaudí. L’actriu va guanyar el seu segon Gaudí pel paper de repartiment a L’ofrena (2020), de Ventura Durall. A més, el seu paper a Explota, explota (2020), de Nacho Álvarez, li va valer una quarta nominació al Goya, aquesta vegada com a actriu de repartiment.
Echegui també va treballar en pel·lícules com Tocar el cielo (2007), de Marcos Carnevale; 8 citas (2008) de Peris Romano i Rodrigo Sorogoyen; La casa de mi padre (2008) de Gorka Merchant; La gran familia española (2013), de Daniel Sánchez Arévalo; o Kamikaze (2014), d’Álex Pina. També va participar en un capítol de la sèrie Paquita Salas, de Javier Calvo i Javier Ambrossi.
L’última producció que Echegui va estrenar va ser la sèrie A muerte (2025), comèdia romàntica d’Atresmedia dirigida per Dani de la Orden. A més, deixa pendent d’estrena Ciudad de sombras, una sèrie policíaca per a Netflix dirigida per Jorge Torregrosa.