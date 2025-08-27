MÚSICA
Adeu a Manuel de la Calva, la meitat del Dúo Dinámico
Als 88 anys, a causa d’una fibrosi pulmonar. El 2023, havien d’obrir el Magnífic Fest de Lleida, però van causar baixa
Manuel de la Calva, membre del Dúo Dinámico, va morir ahir als 88 anys a l’Hospital Anderson de Madrid. Qui va ser la seua parella artística durant seixanta anys, Ramón Arcusa, va explicar que el cantant i compositor patia fibrosi pulmonar, diagnosticada arran d’un incident en un concert a Sitges fa tres anys, en el qual es va desplomar. Però va remarcar que durant tot aquest temps es va mantenir “positiu, bromista i lluitant fins fa poc” contra la malaltia. El duo havia d’obrir el 2023 el Magnífic Fest de Lleida, però va causar baixa per motius de salut.
“Manolo de la Calva, el meu amic de l’ànima, més que germà, company de cent aventures i de mil cançons, ens ha deixat avui. No ploreu per ell, no li agradaria. Va ser l’ànima de Dúo, sempre alegre, optimista, positiu. Canteu amb ell en aquest comiat. Gràcies per tant, amic. Ja ets etern. Cuida’t allà on siguis. Et trobarem molt a faltar”, va escriure Arcusa en xarxes socials a tall de comiat.
De la Calva, nascut a Barcelona, atresora un gran nombre d’èxits com a membre del Dúo Dinámico des dels seus inicis a finals dels 50.
Després de conèixer-se com a treballadors en una fàbrica de motors d’aviació. es van convertir en precursors del fenomen fan a Espanya gràcies a una estètica identificativa, quallada en l’imaginari col·lectiu amb les seues armilles roges, i sobretot amb cançons de fort component melòdic, algunes versions de clàssics nord-americans, però també temes propis, entre els quals en els seus primers temps ja apareix Quince años tiene mi amor.
Així van començar a acumular un dels repertoris més sòlids, amb cançons com Quisiera ser, amb el qual van quedar segons al Festival de Benidorm del 1961, però també Perdóname, Amor de verano, La la la (amb la qual Massiel va aconseguir la victòria a Eurovisió 1968) o Resistiré, recuperat com a himne durant la pandèmia de covid.
“Autor etern”
La capella ardent de Manuel de la Calva s’instal·larà avui a la seu de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) a Madrid. La SGAE va recordar el cantant com a “autor etern”.
“El pes del repertori del nostre estimat Manuel, molt freqüentment al costat de Ramón Arcusa, és capital per entendre la música en espanyol durant diverses dècades. No hi ha paraules per agrair-li la seua obra, que continuaran recordant les pròximes generacions”, va afirmar la Societat a X.