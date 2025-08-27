Això és el que diu el BOE sobre la prohibició de mascotes en pisos de lloguer
La legislació espanyola actual manté la potestat del llogater per restringir la presència d’animals als seus immobles, tret d’en determinades circumstàncies
El debat sobre la tinença de mascotes en habitatges de lloguer continua generant nombrosos dubtes entre propietaris i inquilins a Espanya. Malgrat que la Llei 17/2021 va reconèixer els animals com a éssers vius dotats de sensibilitat i drets, aquesta normativa no estableix una obligació per als propietaris de permetre animals als seus immobles arrendats, la qual cosa continua provocant controvèrsies per als qui desitgen conviure amb les seues mascotes.
En aquest 2025, la legislació espanyola manté intacta la potestat del llogater per establir restriccions respecte a la presència d’animals. Si al contracte hi ha una clàusula específica que prohibeix tenir mascotes, el propietari té de dret legal a exigir el seu compliment i fins i tot iniciar un procés de rescissió contractual si l’inquilí incompleix aquesta condició. Aquesta situació contrasta amb l’establert en la Llei de Propietat Horitzontal, que no permet a les comunitats vetar la presència de mascotes als pisos.
La normativa vigent a Espanya no ha introduït canvis substancials pel que fa a aquest tema. El Butlletí Oficial de l’Estat no ha publicat disposicions que obliguin els propietaris a acceptar animals, deixant aquesta decisió a l’àmbit de l’autonomia contractual entre les parts implicades en l’arrendament.
Situació legal actual sobre mascotes en lloguers
És important destacar que la reforma del Codi Civil mitjançant la Llei 17/2021, que va entrar en vigor fa més de tres anys, va suposar un avenç significatiu en reconèixer els animals com a éssers "sintientes" i no com a mers objectes. Tanmateix, aquesta modificació no va alterar les regles bàsiques dels contractes d’arrendament ni va limitar la capacitat del propietari per establir condicions sobre l’ús del seu immoble.
Els experts en dret immobiliari assenyalen que, a diferència d’altres països europeus amb legislacions específiques sobre aquest tema, Espanya manté un enfocament més tradicional on preval la llibertat contractual i el dret del propietari a decidir sobre les condicions d’ús de la seua propietat.
Drets i obligacions d’inquilins amb mascotes
Per als qui desitgen tenir mascotes en un habitatge llogat, resulta fonamental revisar amb deteniment el contracte abans de firmar-lo. Si no existeix una prohibició explícita sobre animals, tècnicament no hi hauria impediment legal per tenir una mascota, encara que els especialistes recomanen comunicar-ho al propietari prèviament per evitar futurs conflictes.
En cas que el contracte ja estigui firmat i no esmenti res sobre mascotes, la jurisprudència recent a Espanya tendeix a considerar que, davant de l’absència d’una prohibició específica, l’inquilí podria incorporar un animal, sempre que no causi molèsties significatives o danys a l’immoble.
No obstant, els inquilins són responsables de qualsevol desperfecte causat pels seus animals. Segons dades del Col·legi d’Administradors de Finques, el 2024 es van registrar més de 3.500 reclamacions a Espanya relacionades amb danys provocats per mascotes en propietats llogades, la qual cosa va suposar un increment del 12% respecte a l’any anterior.
Alternatives i solucions per a ambdues parts
Davant d’aquesta situació, han sorgit diverses solucions intermèdies que busquen satisfer tant a propietaris preocupats per possibles danys com a inquilins que desitgen viure amb les seues mascotes. Una de les més esteses és la inclusió d’un dipòsit addicional específic per a mascotes, que funcionaria com a garantia davant possibles desperfectes.
Altres opcions inclouen la firma d’annexos al contracte on es detallin les responsabilitats de l’inquilí respecte a l’animal, o fins i tot pòlisses d’assegurança específiques. Segons un estudi realitzat pel portal immobiliari Idealista el gener de 2025, aproximadament el 35% dels propietaris espanyols acceptaria mascotes si s’implementen aquestes mesures de protecció addicionals.
També existeix la possibilitat de negociar modificacions al contracte de lloguer. D’acord amb dades de l’Associació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer, durant el 2024 a prop del 22% dels contractes a Espanya van incloure clàusules negociades sobre mascotes, establint limitacions quant a nombre, mida o tipus d’animal permès.
Perspectives legislatives de futur
Encara que actualment no existeix una obligació legal per als propietaris d’acceptar mascotes, diversos col·lectius de protecció animal i associacions d’inquilins han començat a pressionar per desenvolupar una legislació més favorable. El febrer del 2025, es va presentar al Congrés una proposta per modificar la Llei d’Arrendaments Urbans que inclouria limitacions a la prohibició absoluta d’animals.
Aquesta proposta, encara en fase preliminar, planteja que els propietaris no puguin prohibir mascotes de forma generalitzada, sinó que haurien de justificar la negativa en raons objectives com la mida de l’habitatge o característiques de l’animal. Segons un sondeig del Centre d’Investigacions Sociològiques el març del 2025, el 68% dels espanyols donaria suport a algun tipus de regulació que faciliti la convivència amb mascotes en pisos de lloguer.
Mentrestant, algunes comunitats autònomes han començat a desenvolupar les seues pròpies iniciatives. Catalunya, per exemple, va aprovar el desembre del 2024 una guia de bones pràctiques per fomentar acords entre propietaris i inquilins respecte a la tinença responsable d’animals en habitatges arrendats, establint recomanacions per a l’adaptació dels immobles i la convivència amb mascotes.