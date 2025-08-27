OBITUARI
Mor l’actriu i periodista Isabel Pisano
La periodista, escriptora i actriu uruguaiana Isabel Pisano va morir dilluns a Madrid als 81 anys, va confirmar ahir l’Associació de la Premsa de Madrid en un missatge a les xarxes socials. Pisano va treballar com a actriu a les ordres de Fellini a Casanova (1976) i de Bigas Luna a Bilbao (1978) i com a periodista va entrevistar caps d’Estat i grans protagonistes de la política i la cultura. Va ser corresponsal de guerra per a la RAI (Itàlia) i el diari El Mundo en els conflictes del Líban, el Txad, l’Iraq, Bòsnia i Somàlia. La seua producció literària va ser destacada, amb obres com Yo puta (2001), best-seller a Espanya i Itàlia.