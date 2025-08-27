LLEURE
Piscina privada de lloguer per hores
A través de la plataforma Cocopool, que ja compta amb set amfitrions a Ponent. Amb accés a jardí i un preu d’uns 25 € per persona i dia, el 80% de les reserves són per a aniversari
Poder disfrutar d’una piscina privada de lloguer per unes hores és l’objectiu de la plataforma Cocopool. A les comarques lleidatanes ja compten amb set propietaris que lloguen les seues piscines i zona exterior dels seus habitatges sense necessitat d’haver de sortir-ne. És el que se’n diu amfitrions. Un d’ells és el Sergio, amb una casa a Raimat i que forma part de la plataforma des de principis de juny. “Llogo la meitat de la zona exterior i la piscina, a l’altra meitat, hi soc jo així que, si necessiten res, ja saben on trobar-me”, explica a SEGRE. “La plataforma s’encarrega de tot i jo, com a amfitrió, tinc l’última paraula a l’hora d’acceptar una reserva. De moment n’he tingut dos i l’experiència és molt positiva. Ho fas per treure profit d’un espai que jo no estic utilitzant en tot moment”, afegeix.
Per la seua part, Egdar Granados, cofundador de Cocopool, conta que la plataforma va nàixer l’estiu del 2022 de la mà del fundador i CEO de la firma, Gerard Xalabardé. “Vivia en una casa amb piscina i la van haver de vendre. Llavors va començar a pensar que li agradaria poder passar unes hores a la seua antiga llar i que estaria bé poder llogar-la”, assegura.
D’aquesta idea va nàixer un negoci que ha anat creixent sense parar. Aquell any a la plataforma van fer 30 reserves, el següent, 1.000, i per a aquest ja en preveuen unes 3.000. En total, compten amb 850 amfitrions per tot l’Estat.
Segons Granados, el 80% de les reserves són per celebrar aniversari i “d’aquesta manera poden disfrutar d’un espai exclusiu i privat per poder reunir-se”.
El preu mitjà va entre els 25 i els 30 euros per persona al dia, si el lloguer és d’unes set hores, però depèn dels serveis i els espais als quals es tingui accés. “Tenen piscina, jardí amb barbacoa i taules, nevera, lavabo i música, entre molts més”, destaca.
Per als amfitrions és una bona manera de treure’s un extra. “Poden estar veient la tele mentre lloguen la seua piscina. La resposta tant dels usuaris com dels propietaris és molt bona.”
La plataforma no vol quedar-se només com una opció d’estiu, i per a la tardor i l’hivern pretén incloure jardins i salons interiors. També vol guanyar més pes a Lleida. “Invertirem més”, destaquen.