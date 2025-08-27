Quique Dacosta (xef) revela el secret per a la paella perfecta: comparteix les claus del seu mètode de cocció
El reconegut cuiner valencià difon a Instagram la seua tècnica precisa de 18 minuts dividits en dos fases per aconseguir el punt ideal de l’arròs
El xef Quique Dacosta ha revelat el secret per aconseguir una paella perfecta a través d’un vídeo publicat recentment al perfil d’Instagram del seu restaurant Arros QD, ubicat a Londres. El cuiner valencià explica amb detall la tècnica exacta de cocció que garanteix el punt òptim de l’arròs una vegada incorporats tots els ingredients al paelló. "Cal intentar, una vegada que s’ha repartit tot, que l’ebullició sigui contínua durant aquests 18 minuts, els primers 14 són molt forts i després ja baixem la potència", detalla Dacosta en el vídeo que ha generat notable interès entre aficionats i professionals de la gastronomia.
La tècnica revelada pel prestigiós xef es fonamenta en un control minuciós del temps i la intensitat del foc durant la cocció. Durant la primera fase de 14 minuts, Dacosta recomana mantenir una ebullició intensa que faciliti la ràpida absorció dels sabors del caldo per part de l’arròs. En els 4 minuts restants, fins completar els 18 minuts totals, s’ha de reduir la potència perquè el gra acabi d’hidratar-se mentre el caldo s’evapora gradualment, aconseguint així la característica textura de l’autèntica paella valenciana.
Aquest mètode resulta particularment valuós perquè aborda un dels aspectes més complicats en l’elaboració d’aquest plat tradicional: el control exacte del punt de cocció. Molts cuiners aficionats solen fallar precisament en aquesta fase, obtenint resultats massa secs o excessivament caldosos. El control del foc que esmenta Dacosta en la seua explicació connecta directament amb la tradició valenciana de cuinar la paella, que històricament s’elaborava a l’aire lliure amb llenya de taronger, un tipus de fusta que proporciona una calor intensa inicialment i va disminuint de forma progressiva, coincidint naturalment amb les dos fases de cocció descrites pel xef.