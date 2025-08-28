Detecten canvis en el patró de la "corba de la felicitat": la raó la troben en els joves
Un estudi de 44 països confirma que els problemes emocionals ja no augmenten en la mitjana edat, sinó que són més greus en la joventut i disminueixen amb els anys
La tradicional "corba de la felicitat" ha experimentat una transformació sense precedents a causa del deteriorament de la salut mental entre els joves. Segons revela un estudi internacional encapçalat pel Dartmouth College (EE.UU), el moment de més malestar emocional ja no se situa en la mitjana edat, com indicava el patró clàssic, sinó en la primera joventut, per anar descendint progressivament amb el pas dels anys.
La investigació, publicada a Plos One, analitza dades de 44 països entre 1993 i 2025, i confirma la desaparició de la clàssica gepa del malestar que tradicionalment afectava més intensament a les persones de mitjana edat. Aquest canvi no respon a una millora en aquest grup d’edat, sinó a l’empitjorament significatiu de la situació emocional d’adolescents i joves adults.
"Podem demostrar que aquest canvi s’ha produït perquè la salut mental dels joves s’ha deteriorat en comparació amb la de les persones grans", assenyalen els investigadors, que van analitzar respostes sobre angoixa, por, ansietat i pensaments suïcides en una àmplia mostra poblacional.
Possibles causes del canvi
Encara que els motius exactes no estan completament clars, els experts apunten a diversos factors determinants. Entre ells destaquen els efectes prolongats de la crisi econòmica de 2008 en les perspectives laborals juvenils, l’insuficient finançament de serveis de salut mental, les seqüeles de la pandèmia de COVID-19 i l’augment exponencial de l’ús de dispositius mòbils i xarxes socials.
Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061
Les persones que tinguin pensaments suïcides poden trobar suport i ajuda en els telèfons 061 i 024
L’estudi, que inclou persones d’entre 18 i 74 anys, també revela diferències significatives per gènere. Als 44 països analitzats, les dones menors de 25 anys presenten pitjors indicadors de salut mental que els homes de la seua mateixa edat, especialment referent a desesperació i tendències suïcides.
Un canvi històric amb implicacions greus
"Aquesta situació suposa un canvi enorme respecte al passat, quan el malestar mental assolia el seu punt àlgid en la mitjana edat", assenyala l’article. Els investigadors expressen la seua preocupació: "El que ens alarma és que avui dia existeix una greu crisi de salut mental entre els joves que és necessari abordar urgentment".
La doctora Maite Garaigordobil, psicòloga de la Universitat del País Basc, valora aquestes troballes com a "rellevants" perquè qüestionen un patró empíric molt consolidat. "L’evidència presentada mostra que aquest patró està canviant i que la salut mental dels joves s’està deteriorant de forma significativa, la qual cosa genera un nou escenari per a la investigació i la intervenció educativa i social," afirma l’experta al Science Media Centre.