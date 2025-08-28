Més bodes que divorcis davant de notari
Amb 731 matrimonis formalitzats els últims deu anys a Ponent davant de les 727 ruptures
Els notaris lleidatans han formalitzat un total de 731 matrimonis en els últims deu anys, una xifra que, encara que per la mínima, és superior a la de les ruptures matrimonials que han registrat, amb 727. Segons les dades facilitades pel Col·legi Notarial de Catalunya, els casaments davant de notari han anat guanyant pes a Ponent l’última dècada, amb descensos els anys de la pandèmia. Quant a les separacions i divorcis, també han anat en augment. Tanmateix, el primer semestre del 2025 s’han formalitzat 56 ruptures, tres més que matrimonis, amb 53.
Són dos exemples d’actes jurídics no contenciosos que s’han formalitzat davant dels notaris des de l’entrada en vigor de la llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària. A les comarques lleidatanes aquests deu anys s’han autoritzat 11.772 actes, la qual cosa representa el 7% del total d’actes d’aquest tipus permesos validats en el conjunt de Catalunya. L’entrada en vigor de la llei de Jurisdicció Voluntària el 2015 va atribuir als notaris, juntament amb altres operadors jurídics, competències que finsal moment eren exclusivament d’àmbit judicial, amb l’objectiu d’agilitzar procediments, fer-los més eficients i accessibles i alleujar la càrrega dels tribunals.
Successions
Tant a Catalunya com a Lleida, els actes vinculats a successions concentren la majoria d’aquests tràmits. Dins d’aquest grup, la declaració d’hereus abintestat (que identifica els hereus d’una persona morta que no va deixar testament vàlid) és l’acte més freqüent, amb 9.157 declaracions des del juliol del 2015 fins al juny del 2025. En el primer semestre d’aquest any, els notaris n’han formalitzat un total de 518.
També destaquen les actes de notorietat per a hereus col· laterals, amb 469 en deu anys. Es tracta de l’instrument públic notarial que s’utilitza per determinar qui són els hereus d’una persona morta que no va deixar testament, especialment quan no hi ha ascendents, descendents ni cònjuge, i els hereus són els seus germans, nebots o oncles. Així mateix, els notaris lleidatans van formalitzar l’última dècada 176 actes d’acceptació de requeriment a hereus per a acceptació d’herències.
Les claus
Fins al juny del 2025. En el primer semestre de l’any, els notaris lleidatans han formalitzat 53 matrimonis i 56 separacions i divorcis. Així mateix, han autoritzat 518 declaracions de notorietat per a hereus abintestat (sense testament).
Jurisdicció voluntària. Va entrar en vigor el 2 de juliol del 2015 i va atribuir als notaris, juntament amb altres operadors jurídics, competències que fins al moment eren exclusivament d’àmbit judicial.
Processos més àgils. El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, assenyala que “les xifres demostren que, durant aquests deu anys, la llei de Jurisdicció Voluntària ha complert amb el seu objectiu de desjudicialitzar expedients” i afegeix que “els ciutadans disposen de més opcions a l’hora de fer aquest tipus de tràmits i cada vegada més escullen la via notarial, ja que és una alternativa àgil, segura i propera”.