TRADICIONS
Compte enrere per al ball cerdà
Amb 300 participants, ballaran també parelles del mateix sexe
Uns 300 participants es reuniran aquest diumenge a la Seu per participar en el tradicional ball cerdà, dins dels actes de la festa major. La novetat d’aquesta edició, com ja va informar SEGRE, és la participació de parelles formades per persones del mateix sexe, atenent així la petició del Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell. En l’assaig de dimarts va participar una parella de dones que diumenge també ballarà la tradicional dansa i que hauran de vestir d’acord amb el seu gènere. “Per a la pròxima edició ens reunirem per treballar a favor perquè cada persona pugui escollir la vestimenta de manera lliure”, van explicar fonts del col·lectiu organitzador.