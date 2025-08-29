El superaliment ric en fibres, minerals i vitamines: molt recomanat per a esportistes
El setembre marca la curta però intensa temporada d’aquest fruit beneficiós per a la salut digestiva
L’arribada del final de l’estiu a Espanya anuncia una de les temporades gastronòmiques més esperades per als amants dels superaliments. El setembre implica la breu però intensa temporada de figues fresques, un producte mediterrani el consum del qual es concentra principalment aquest mes a causa de la seua limitada estacionalitat.
Aquest fruit, valorat des de temps antics per civilitzacions del Pròxim Orient, s’ha consolidat en el panorama nutricional actual com un autèntic tresor per a la salut. La seua característica forma arrodonida o ovalada, amb pell que varia entre tons verds, morats, negres o emblavits segons la varietat, amaga una polpa carnosa atapeïda de petites llavors comestibles i un sabor intensament dolç que ha conquerit paladars durant segles.
Les figues representen una excel·lent font de vitamines i minerals, especialment vitamina A, vitamina C, vitamina K, potassi i magnesi. Aquesta riquesa nutricional, juntament amb el seu contingut en fibra, sucres naturals i antioxidants, explica els múltiples beneficis que els converteixen en un superaliment de temporada cada vegada més valorat per especialistes en nutrició.
Beneficis nutricionals de les figues
El consum regular de figues aporta nombrosos avantatges per a la salut. El seu elevat contingut en fibra ajuda a millorar el trànsit intestinal i la salut digestiva, combatent eficaçment problemes com el restrenyiment. A més, són rics en vitamina B6, fonamental per mantenir en bon estat el sistema nerviós i immunitari.
Les figues també són una excel·lent font de vitamina C, un potent antioxidant beneficiós per a la pell i els ossos. La seua aportació de minerals com a potassi i calci resulta molt beneficiosa per a músculs i estructura òssia, convertint-los en un aliment especialment recomanat per a esportistes.
L’aliment preferit pels esportistes
Gràcies al seu alt contingut en sucres naturals, les figues suposen una important aportació energètica, motiu pel qual el seu consum és ideal per a esportistes d’alt rendiment. Podrien considerar-se com l’alternativa més saludable a les llaminadures convencionals, oferint energia ràpida d’origen natural.
La seua significativa quantitat de potassi i magnesi contribueix a una millor funció muscular, mentre que el seu contingut en ferro ajuda a mantenir nivells saludables d’aquest mineral en l’organisme, enfortint el sistema immunitari davant diverses malalties.
Com identificar i consumir figues correctament
Les figues poden consumir-se amb o sense pell. Si s’opta per incloure la pell, és important rentar-los adequadament i retirar la tija abans de menjar-los. La pell pot presentar diferents tonalitats que van des del verd pàl·lid fins el negre o morat, depenent de la varietat, i la seua textura és generalment fina i suau.
Per identificar si una figa està en el seu punt òptim de maduració, convé fixar-se en dos aspectes fonamentals: visualment han de presentar petites esquerdes o arrugues a la pell, i al tacte, la pell ha de cedir lleugerament en exercir una suau pressió.
Diferències entre figues i figaflors
Encara que sovint es confonen, figues i figaflors són productes diferents de la mateixa planta. Les figaflors constitueixen el primer fruit de la figuera, produït anualment a finals de primavera, i procedeixen dels rovells florals que no han fructificat durant l’hivern. Generalment, les figaflors són de més mida en comparació amb les figues, que són els fruits que la figuera produeix en el període estiu-tardor.
Una dada curiosa és que les figues eren conegudes com "la fruita dels filòsofs", ja que personatges com Plató i Diògenes mostraven especial predilecció per aquest aliment, considerat un símbol de saviesa a l’antiga Grècia.