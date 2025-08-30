El turisme a Catalunya tanca l’agost amb rècords, però amb menys despesa
El sector turístic català ha viscut un agost de xifres rècord en nombre de visitants, però amb estades més curtes i una despesa menor. Segons dades de l’INE, aquest juliol es van allotjar 2,6 milions de viatgers als hotels —un 3,3% més que l’any passat—, però la mitjana de nits per persona va caure fins a 3,14, la més baixa en 25 anys. “No es gastaran 40 euros si se’n poden gastar 20”, resumeix el president del Gremi d’Hostaleria de Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz.
A Barcelona, la directora de Barcelona Oberta, Elvira Garcia, alerta d’una “davallada” de la despesa i de la desaparició del client local al centre, així com de l’absència del turista nord-americà, tradicional comprador en botigues de luxe. A Tarragona i la Costa Daurada, tot i la reducció de dies d’estada, els hotels han fregat el 95% d’ocupació en el pont del 15 d’agost, i els càmpings han mantingut una ocupació mitjana del 85%, amb un creixement del públic local.
Al Pirineu, el turisme actiu i les activitats d’aventura han tornat a tenir molta demanda, afavorides per les pluges de primavera i la calor estiuenca. El sector, satisfet amb els registres, admet que “l’alegria” de la despesa postpandèmia s’ha acabat, però confia a allargar la temporada i repartir millor l’activitat durant tot l’any.