Catalunya activa l’alerta de l’Inuncat per pluges aquest diumenge a la tarda i de matinada
Al Pirineu de Lleida es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del pla Inuncat per pluges que aquest diumenge a la tarda poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts al Pirineu occidental, i els 40 durant la matinada de dilluns a diverses comarques de la Catalunya central.
Poden acumular-se fins 100 l/m2 en 24 hores a les comarques del prelitoral central i la Selva (Girona), i els xàfecs previstos a Catalunya podran anar acompanyats de fort vent, tempesta, fenòmens locals de temps violent i mar alterat, informa la Generalitat en un comunicat aquest diumenge, que coincideix amb l’'operació tornada' d’agost, per la qual cosa ha demanat d’extremar la precaució.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que aquest diumenge es poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts, especialment al Pirineu Occidental, i amb menys probabilitat a les comarques de Ponent (Lleida), Terra Alta (Tarragona), el Lluçanès (Barcelona), la Cerdanya i el Ripollès (Girona).
De matinada es poden superar els 40 l/m2 en 30 minuts a la Selva (Girona), el Bages, Osona (Barcelona) i altres comarques de Barcelona, amb probabilitat més baixa en el Penedès, Girona i la resta de la Catalunya Central.
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha intensificat la vigilància i ha recordat la possibilitat de crescudes sobtades en barrancs i rieres de les zones més afectades.