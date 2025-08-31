La Guàrdia Civil alerta sobre sancions per a autocaravanes: "prohibit mentre està en moviment"
El desconeixement de la normativa de seguretat per a autocaravanes i vehicles remolcats provoca milers de multes cada temporada estival
La Guàrdia Civil ha emès un important avís per als conductors de caravanes, recordant que està terminantment prohibit romandre a la caravana mentre el vehicle està en moviment. Aquesta pràctica, freqüent entre famílies i grups de viatgers, constitueix una infracció greu de la normativa de trànsit que pot portar sancions econòmiques significatives i la immobilització del vehicle en controls rutinaris.
Les caravanes s’han consolidat com una opció cada vegada més popular per als viatgers que desitgen recórrer Espanya amb llibertat i comoditats durant les seues vacances. Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), el parc d’autocaravanes i vehicles habitatge ha augmentat un 15% l’últim any. Tanmateix, aquesta modalitat turística, que experimenta un auge sense precedents el 2025, comporta responsabilitats específiques que molts conductors desconeixen o ignoren deliberadament.
Segons dades oficials, l’increment d’accidents relacionats amb caravanes durant la temporada estival de 2024 ha motivat que tant la DGT com la Guàrdia Civil reforcin els seus missatges de prevenció. La principal advertència se centra que viatjar en caravana "requereix certa pràctica i ser acurat al volant". Les autoritats insisteixen que, encara que conduir cap endavant resulta relativament senzill, les maniobres amb un remolc poden complicar-se considerablement, especialment quan aquest és pesat o voluminós, característiques habituals a les caravanes modernes equipades amb nombroses comoditats.
La Guàrdia Civil ha compartit recentment un vídeo esclaridor a través de les seues xarxes socials on un agent explica els factors determinants que tot conductor ha de considerar abans d’emprendre viatge amb una caravana. El punt més destacat i que genera més confusió entre els usuaris és la ubicació permesa per als passatgers durant la marxa, establint una diferència fonamental entre autocaravanes i caravanes convencionals.
Prohibició expressa de viatjar a l’interior de caravanes
La normativa és taxativa sobre això i així ho explica l’agent a la publicació difosa per Instagram: "A les autocaravanes els passatgers poden viatjar a la zona d’habitatge, però a les caravanes està prohibit viatjar mentre el vehicle està en moviment". Aquesta distinció no és arbitrària sinó que respon a criteris de seguretat estructural dels vehicles, ja que la possibilitat de transportar passatgers depèn directament de si la zona habitable va remolcada o forma part integrada del vehicle.
La Direcció General de Trànsit reforça aquesta informació als seus canals oficials, aclarint que "els passatgers han de viatjar al vehicle tractor, fent ús del cinturó o d’un sistema de retenció homologat". Així mateix, reitera que "està terminantment prohibit viatjar a l’interior de la caravana o del remolc", una pràctica que, lamentablement, continua observant-se en carreteres espanyoles, especialment durant els mesos d’estiu.
Per contraposició, les autocaravanes ofereixen més flexibilitat per a la distribució dels ocupants. La normativa estableix que "en el cas de les autocaravanes no hi ha cap limitació" perquè els passatgers viatgin a l’interior, amb l’única excepció de no superar el nombre de places autoritzades en el permís de circulació del vehicle. Aquesta diferència rau que les autocaravanes estan dissenyades com un únic vehicle integral, amb sistemes de seguretat específics per als ocupants de la zona habitable.
Aspectes tècnics i legals de la conducció amb caravana
A més de les restriccions sobre la ubicació dels passatgers, conduir amb una caravana implica consideracions tècniques addicionals. El Reglament General de Circulació estableix limitacions de velocitat específiques per a vehicles amb remolc, que en autopistes i autovies no poden superar els 90 km/h, mentre que en carreteres convencionals el límit es redueix a 80 km/h. Aquestes limitacions busquen garantir l’estabilitat del conjunt vehicle-remolc.
Un altre aspecte fonamental és el permís de conducció necessari. Per a caravanes el pes màxim autoritzat de les quals (PMA) no superi els 750 kg, n’hi ha prou amb el permís B. Tanmateix, quan el PMA supera aquest límit, es requereix el permís B96 o B+E depenent del pes total del conjunt. Molts conductors desconeixen aquest requisit, el que pot derivar en sancions considerables durant els controls rutinaris.
La DGT també recomana realitzar revisions específiques abans d’emprendre viatge: comprovar l’estat dels pneumàtics, el sistema d’enganxament i els llums de senyalització són aspectes fonamentals per garantir la seguretat. Així mateix, és recomanable distribuir adequadament la càrrega a l’interior de la caravana, situant els elements més pesats en la part inferior i centrada, per evitar balanceigs perillosos durant la conducció.
L’auge del caravàning a Espanya
El sector del caravàning ha experimentat un creixement sostingut a Espanya durant els últims cinc anys. Segons dades de l’Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravàning (ASEICAR), les matriculacions de caravanes van augmentar un 15% el 2024 respecte a l’any anterior, consolidant una tendència que es va veure especialment impulsada després de la pandèmia.
Aquest increment respon a diversos factors: la recerca de més independència en els viatges, la possibilitat de modificar itineraris sobre la marxa, i l’avantatge de "recórrer el món amb la casa a sobre", com bé assenyala la DGT en les seues comunicacions. Les caravanes, en anar enganxades al cotxe mitjançant un remolc, permeten deixar-les estacionades en un càmping o àrea habilitada i continuar les exploracions amb el vehicle tractor, oferint una versatilitat que molts viatgers valoren.
Tanmateix, aquest auge també ha vingut acompanyat d’un increment en les infraccions relacionades amb aquest tipus de vehicles. L’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil va registrar durant l’estiu de 2024 més de 3.000 denúncies vinculades a l’ús inadequat de caravanes, sent la presència de passatgers a l’interior durant la marxa una de les infraccions més freqüents, amb sancions que poden assolir els 200 euros.
Què diferencia a una caravana d’una autocaravana?
Per a molts conductors novells al món del caravàning, la distinció entre caravana i autocaravana pot resultar confusa, la qual cosa explica part de les infraccions. Una caravana és un vehicle sense motor dissenyat per ser remolcat per un altre vehicle. Compta amb un espai habitable però manca de sistemes de seguretat homologats per transportar passatgers durant la marxa.
Per la seua part, una autocaravana és un vehicle a motor que integra a una mateixa unitat l’habitacle i el sistema de propulsió. Està específicament dissenyada perquè els seus ocupants puguin romandre en qualsevol dels seus espais durant els desplaçaments, sempre respectant el nombre de places autoritzades i utilitzant els sistemes de retenció corresponents.
Aquesta diferència estructural explica per què la normativa permet viatjar a la zona habitable de les autocaravanes però ho prohibeix taxativament a les caravanes. Les conseqüències d’incomplir aquesta normativa poden anar més enllà de les sancions econòmiques, doncs en cas d’accident, els passatgers situats a l’interior d’una caravana manquen de protecció adequada i podrien patir lesions greus.