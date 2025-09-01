FESTES
Multitudinaris Tres Tombs
Milers de pelegrins, més dels habituals al coincidir la diada en diumenge, reten homenatge a Sant Ramon el dia del sant al municipi homònim de la Segarra. Desfilada de 43 tractors
Milers de pelegrins, molts més de l’habitual al coincidir la diada en diumenge, van retre ahir homenatge a Sant Ramon en la jornada del sant de la Segarra al municipi homònim. La majoria de visitants es van concentrar davant del santuari a mig matí quan van tenir lloc els tradicionals Tres Tombs, que van comptar amb la participació d’un total de 43 tractors, entre els quals hi havia autèntiques peces de museu.
Així mateix, en la desfilada tampoc va faltar l’escenificació d’un exvot per part dels joves. La benedicció dels participants en els Tres Tombs va anar a càrrec del bisbe de Solsona, Francesc Conesa.
El primer tractor de la desfilada era un Lanz de l’any 1952, el mateix que presideix els Tres Tombs i llueix la senyera (de 200 anys d’antiguitat) des de fa més de mig segle per part de la família Aldabó. En aquesta ocasió, el conductor va ser el jove Arnau acompanyat del seu pare, la quarta generació.
L’acte, que va estar presidit per la diputada i portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, amb l’alcalde, Josep Maria Ribera, recorda la llegenda de les tres voltes que va fer, al mateix lloc on es troba el santuari, la mula carregada amb les restes del sant abans de caure esgotada.
Durant tota la jornada, van ser molts els pelegrins que van entrar al santuari per assistir a alguna de les vuit misses programades (8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 –missa major presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa–, 18.00 –en castellà–, 19.00 i 20.00 hores) o per visitar la capella on es troben les relíquies del sant. Com marca la tradició, els assistents van fer també tres voltes a la capella i després van col·locar una espelma roja davant de l’altar. Entre aquests hi havia molts veïns que es diuen Ramon o Ramona.
La comitiva que va creuar tot el poble, des de l’ajuntament fins al santuari, va estar amenitzada amb la música de la Cobla Orquestra Montgrins. La festa es va completar amb parades de productes artesans i fires per als nens. A la tarda hi va haver inflables i concert i ball amb la mateixa orquestra.