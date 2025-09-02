Calendari escolar a Lleida i Catalunya: dies festius i vacances
El nou curs comença el 8 de setembre i finalitzarà el 19 de juny, amb períodes de descans establerts per Nadal i Setmana Santa i quatre dies de lliure disposició
El calendari escolar publicat pel Departament d'Educació per al curs 2025-2026 estableix que les classes començaran el dilluns 8 de setembre de 2025 i acabaran el divendres 19 de juny de 2026. Aquest calendari defineix tant les dates d'inici i finalització del curs com els períodes de vacances i els dies festius que afectaran tots els centres educatius lleidatans.
Segons el document oficial, les vacances de Nadal s'estendran del 20 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos, mentre que el període de Setmana Santa anirà del 30 de març al 6 d'abril de 2026. Pel que fa als festius oficials, es respectaran el dijous 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), el dilluns 8 de desembre (Immaculada Concepció) i el divendres 1 de maig (Dia del Treball). A més, cal tenir en compte els festiu locals a cada població. La ciutat de Lleida comptarà amb dos festius locals: el 29 de setembre de 2025 i l'11 de maig de 2026.
Dates d'inici segons nivells educatius
El calendari estableix un inici escalonat segons els diferents nivells educatius. Mentre que l'educació infantil, primària i secundària obligatòria començaran el 8 de setembre, el batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i superior ho faran el 12 de setembre. Els cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior, arts escèniques i ensenyaments artístics superiors iniciaran les classes no més tard del 15 de setembre, i els ensenyaments d'adults i d'escoles oficials d'idiomes ho faran abans del 22 de setembre.
Períodes d'avaluació i finalització del curs
Les activitats d'avaluació extraordinària del primer curs de batxillerat es realitzaran durant els cinc darrers dies lectius del curs, mentre que les del segon curs es faran a partir de la segona setmana de juny de 2026, finalitzant no més tard del 12 de juny. En el cas dels cicles formatius, les avaluacions s'adaptaran a les necessitats derivades dels procediments d'accés universitari, i les segones convocatòries es programaran a partir del 8 de juny de 2026.
Dies de lliure disposició i festius locals
Els centres educatius disposaran de quatre dies festius de lliure disposició, que s'hauran de distribuir equitativament entre els tres trimestres del curs. Aquests dies no podran coincidir amb l'inici o final del curs, ni amb els períodes de vacances de Nadal o Setmana Santa. En cas que els dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició.
Cal destacar que les llars d'infants de titularitat de la Generalitat (0-3 anys) finalitzaran les seves activitats escolars el darrer dia laborable de juny de 2026, mentre que la resta d'ensenyaments acabaran d'acord amb la seva programació acadèmica específica.