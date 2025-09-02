El cercle blau de WhatsApp: com es pot desactivar la Meta AI
Meta AI arriba a WhatsApp amb polèmica: privacitat, consum de bateria i dubtes sobre la seua fiabilitat porten molts usuaris a voler desactivar-la
La recent integració de Meta AI a WhatsApp ha provocat una onada de reaccions entre els usuaris. Aquest assistent virtual, representat per un característic cercle blau que apareix a la interfície de l’aplicació, ha generat tant curiositat com rebuig des de la seua implementació massiva a començaments de 2025.
A diferència d'alguns països europeus on hi ha opcions completes de desactivació, a Espanya, igual com a l’Argentina i altres països de parla hispana, no és possible desinstal·lar per complet aquesta funcionalitat d’intel·ligència artificial. Tanmateix, existeix un mètode senzill per minimitzar la seua visibilitat i evitar que aparegui constantment entre les nostres converses habituals.
El procediment per ocultar el cercle blau de Meta AI resulta bastant simple i està a l’abast de qualsevol usuari. Primer, hem d’obrir la conversa amb Meta AI en WhatsApp. A continuació, polsem sobre la icona de tres punts verticals ubicada a la cantonada superior dreta (la ubicació pot variar lleugerament segons el dispositiu). Després, seleccionem l’opció "Eliminar conversa" o "Eliminar xat" i confirmem la nostra decisió. D’aquesta manera, Meta AI deixarà d’aparèixer entre els nostres contactes actius, encara que continuarà estant disponible si en algun moment desitgem tornar a utilitzar-lo, simplement buscant-ho en la llista de contactes o iniciant un nou xat des de la barra de cerques.
Raons per eliminar Meta AI de les teues converses
Les motivacions per voler desfer-se d’aquesta eina són diverses i profundament arrelades en l’experiència d’usuari. La preocupació per la privacitat encapçala la llista de raons, ja que molts usuaris desconfien de com es processen les seues dades malgrat les garanties ofertes per Meta. La companyia assegura que les converses són confidencials, que no es comparteixen amb tercers i que cada interacció es considera independent, sense emmagatzemar historials previs. Tanmateix, l’escepticisme persisteix, especialment considerant que el funcionament de l’assistent implica analitzar patrons de conversa per oferir respostes personalitzades.
Un altre motiu fonamental és la simplificació de la interfície. Nombrosos usuaris, especialment aquells de més edat o menys familiaritzats amb la tecnologia, prefereixen una versió més neta i senzilla de WhatsApp, sense elements addicionals que no utilitzen habitualment. La presència constant del cercle blau pot resultar confusa o molesta per als qui busquen una experiència de missatgeria directa i sense distraccions.
La fiabilitat de la informació proporcionada per Meta AI també genera dubtes. Un estudi publicat per The Wall Street Journal el novembre de 2024 va revelar que tant Meta AI com altres assistents virtuals poden generar informació incorrecta o fins i tot completament fabricada, la qual cosa representa un risc considerable quan se sol·liciten consells sobre temes sensibles com a salut o qüestions legals. Aquesta mateixa investigació va detectar que l’assistent podia mantenir converses inapropiades amb menors d’edat, encara que Meta va assegurar haver implementat mesures addicionals per abordar aquesta problemàtica a començaments de 2025.
Impacte en el rendiment i la privacitat
El rendiment del dispositiu mòbil és un altre factor a considerar. El processament constant que requereix la integració de Meta AI pot afectar significativament la durada de la bateria i els recursos interns del telèfon. Segons dades recopilades per l’Associació d’Usuaris Digitals d’Espanya, l’ús intensiu d’assistents d’IA en aplicacions de missatgeria pot reduir l’autonomia del dispositiu entre un 15% i un 22%, especialment en models amb més de dos anys d’antiguitat.
En termes de privacitat, encara que Meta AI assegura que els missatges viatgen encriptats i que només l’usuari i l’IA poden veure el contingut de la conversa, persisteixen inquietuds sobre el possible ús d’aquestes dades per crear perfils digitals. A començaments de 2025, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va emetre recomanacions específiques sobre l’ús d’assistents virtuals integrats a aplicacions de missatgeria, subratllant la importància que els usuaris comprenguin quina informació es recopila i com s’utilitza.
Alternatives i futur de la integració
Davant les limitacions per desinstal·lar completament Meta AI a Espanya, alguns usuaris han optat per utilitzar versions alternatives de WhatsApp o aplicacions de missatgeria diferents. Segons dades de la consultora AppAnnie publicades el febrer de 2025, s’ha registrat un increment del 18,5% en les descàrregues d’aplicacions de missatgeria alternatives a Espanya des de la implementació massiva de Meta AI a WhatsApp.
Meta ha anunciat que està treballant en millorar l’experiència d’usuari i oferir més opcions de personalització. En una comunicació oficial emesa el març de 2025, la companyia va indicar que estan desenvolupant controls més granulars per a la presència de Meta AI en les seues aplicacions, la qual cosa podria incloure la possibilitat de desactivar completament la funció en futures actualitzacions per a tots els mercats, inclòs l’espanyol.
Mentrestant, experts en experiència d’usuari consultats per diversos mitjans espanyols recomanen als desenvolupadors d’aplicacions trobar un equilibri entre la innovació tecnològica i el respecte per les preferències individuals. La clau, segons aquests especialistes, estaria en oferir eines potents però sempre sota el control de l’usuari, permetent decidir quan i com interactuar amb funcions avançades com la intel·ligència artificial.
Per als qui decideixin mantenir activa la funció de Meta AI en WhatsApp, els experts en ciberseguretat recomanen revisar periòdicament les polítiques de privacitat de l’aplicació, limitar el tipus d’informació personal compartida amb l’assistent i mantenir-se informats sobre les actualitzacions i canvis en les condicions d’ús del servei.