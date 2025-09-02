La província de Lleida va registrar una violació cada tres dies en el primer semestre
Les agressions sexuals amb penetració creixen un 41,9%, mentre que el conjunt d’infraccions penals va retrocedir un 3,2%, segons el balanç de criminalitat del Ministeri d’Interior
Els delictes contra la llibertat sexual van repuntar al primer semestre a la demarcació de Lleida fins als 146 casos coneguts, un 25% més que durant el mateix període del 2024. Així es desprèn del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, que detalla que les agressions sexuals amb penetració es van incrementar un 41,9% i van passar de les 43 del primer semestre del 2024 a les 61 d'enguany –una cada tres dies–. L'estadística també mostra un repunt dels delictes de tràfic de drogues (31,9%) i dels robatoris amb violència i intimidació (7,8%), mentre els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions van recular un 9,4%. En conjunt, el nombre d'infraccions penals es va situar en les 11.021, un 3,2% menys.
Durant el primer semestre a la demarcació es va registrar un homicidi –als Alamús, al Segrià– enfront dels dos que hi va haver durant el mateix període de l'any passat. També es van comptabilitzar sis temptatives, dues menys que entre gener i juny del 2024.
Pel que fa als delictes greus i menys greus de lesions, la davallada se situa en el 6,8% amb 123 fets coneguts. Pel que fa als furts, van passar de 2.212 a 2.106, un 4,8% menys. Les sostraccions de vehicle es van reduir un 17,3%, fins a les 91. En l'àmbit de la ciberdelinqüència, el nombre de fets coneguts es va situar en els 2.141, un 4,9% menys. La immensa majoria (1.963) van correspondre a estafes informàtiques, un 7,8% menys que entre gener i juny del 2024.
Les infraccions penals cauen un 2,2% a la ciutat de Lleida
A la ciutat de Lleida les infraccions penals van retrocedir un 2,2% entre gener i juny fins a les 4.749. Segons l'estadística, durant aquest període no s'hi va registrar cap homicidi consumat i va haver-hi quatre temptatives, les mateixes que l'any anterior. Els delictes contra la llibertat sexual registrats van ser 47 –un menys que l'any anterior–, dels quals 23 van correspondre a violacions –tres casos més i un 15% d'increment–. D'altra banda, va haver-hi 45 delictes greus i menys greus de lesions, dos casos menys.
Pel que fa als robatoris amb violència i intimidació l'informe assenyala 199 fets coneguts, sis més que entre gener i juny del 2024 (+3,1%), i una important davallada dels robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions amb 155 casos (-40,8%).
A la capital del Segrià els delictes coneguts de tràfic de drogues es van duplicar i van passar de 13 a 26 durant el primer semestre, mentre que els furts van retrocedir un 5,2%, fins als 1.139, i va haver-hi 46 sostraccions de vehicles (-20,7%). En l'àmbit de la ciberdelinqüència, el nombre de fets coneguts es va situar en els 722, un 5,1% menys. La majoria (649) van correspondre a estafes informàtiques, un 10% menys que entre gener i juny del 2024.