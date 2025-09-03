EXPOSICIONS
Naufragis i neurociència
La Fundació La Caixa presenta la nova temporada d’exposicions. Estrena el 26 de setembre amb ‘Arqueologia submergida’, en col·laboració amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya
CaixaForum Lleida acollirà aquesta temporada 2025-2026 les exposicions Naufragis. Arqueologia submergida i Talking Brains. Programats per parlar. En la primera exposició es convida el públic a submergir-se en aigües marines per descobrir memòries fascinants del nostre passat, i la segona proposta és un viatge interactiu pel cervell lingüístic.
Coproduïda amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya, l’exposició Naufragis. Arqueologia submergida s’estrena a Lleida el 26 de setembre i es podrà visitar fins al 15 de febrer del 2026.
Aquesta exposició reivindica el paper de l’arqueologia subaquàtica en l’estudi, la custòdia i la protecció d’un immens llegat. I és que existeix un patrimoni arqueològic que ha quedat amagat durant segles en un lloc que bé es podria considerar el museu més gran del món: el mar.
Vaixells enfonsats i objectes trobats sota l’aigua són testimonis excepcionals que ens permeten accedir a una memòria fascinant, un patrimoni arqueològic que s’ha mantingut conservat durant centenars d’anys al fons del mar.
Aquesta exposició, més enllà del relat èpic de la tragèdia, té com a objectiu divulgar el coneixement sobre els naufragis i la pràctica de l’arqueologia subaquàtica, molt menys coneguda que la terrestre.
A partir del 24 de març del 2026 i fins al mes de juliol serà el torn de l’exposició Talking Brains. Programats per parlar, un viatge interactiu a les profunditats d’un òrgan complex, resultat de milions d’anys d’evolució humana: el cervell lingüístic.
Neurociència, evolució i biologia s’uneixen en aquesta exposició que presenta i explica el cervell des del punt de vista del llenguatge, el qual ens acompanya en la major part de les nostres activitats.
L’espècie humana té la capacitat d’adquirir el llenguatge i de projectar, a través seu, els nostres pensaments al món.
L’exposició explora com i quan el desenvolupem, com ha anat canviant amb el temps, com funcionen les connexions neuronals i què diferencia el nostre llenguatge del d’altres animals com els ximpanzés, els nostres familiars més propers.
CaixaForum+ amb nous documentals i seu de festivals
Caixaforum+, la plataforma gratuïta de divulgació de cultura i ciència de la Fundació La Caixa, serà la seu en línia de festivals de referència com el Festival de Cine Documental sobre Art de Barcelona, des del 18 de desembre fins al 18 de gener del 2026. En els propers mesos inclourà també noves estrenes de documentals, com The Sleeper. El Caravaggio perdut el 21 de setembre, un thriller documental que explica la història d’un quadre de Caravaggio que va ser al saló d’una casa durant anys sense que els inquilins en coneguessin el valor. El documental RED proposa un recorregut per l’evolució de la sida des que ha aparegut fins avui. El periodista Xavier Aldekoa condueix el documental Proyecto Kaza, en el qual busca l’últim edèn d’elefants en aquest paradís africà. I en la sèrie Navis romana un banyista descobreix un derelicte romà d’entre el segle III i IV en una platja freqüentada de Palma.