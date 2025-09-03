Un tendal de ganxet per al Secà
La segona edició de l’Espai Lleida Cuida, que aquest estiu s’ha celebrat a Torre Queralt, al Secà de Sant Pere, es va clausurar ahir amb la presentació del tendal de ganxet elaborat a l’activitat Teixint el Secà, i que servirà per fer ombra en una petita plaça del barri. El projecte Espai Lleida Cuida promou les cures individuals i comunitàries, així com la prevenció de violències masclistes. Aquesta iniciativa de la Paeria promou la creació de sinergies entre dones i fomenta l’empoderament femení als barris.