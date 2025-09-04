TRADICIONS
Verdú amplia la festa del Bacus
Dona més protagonisme al Piador de l’Any, que inaugurarà el certamen divendres, i es recuperarà l’esmorzar del veremador. També hi haurà més activitats per al públic infantil i familiar
La 35 edició de la Festa de la Verema i el Vi de Verdú, coneguda com el Bacus i que se celebrarà del 26 al 28 de setembre, s’amplia amb més activitats. En aquest sentit, la festa ja començarà divendres amb el pregó inaugural a càrrec del Piador de l’Any 2024, que va ser Sònia Vallverdú, la qual mantindrà protagonisme durant tot el cap de setmana fins que diumenge passi el relleu al Piador de l’Any 2025. Així mateix, gràcies a l’associació cultural Xercavins, es recuperarà la verema popular i l’esmorzar del veremador amb la collita del raïm a la vinya a mà. Durant tot el cap de setmana també hi haurà més activitats per al públic infantil i familiar com un taller de creació pictòrica a l’antic museu i jocs de fusta.L’alcaldessa, Georgina Procter, va destacar que el Bacus és “una festa molt important per a Verdú perquè ens identifica amb la pagesia, el nucli fonamental del poble”. Procter va agrair la implicació de les entitats i de nombrosos veïns voluntaris ja que “és una festa de gran volum i és important que tothom hi participi i se la senti seua”.Un dels moments destacats serà la Gran Piulada diumenge al migdia a la plaça Major. A més, durant el cap de setmana el castell acollirà la 21 Mostra de Vins de la DO Costers del Segre, que comptarà amb deu cellers, i també s’oferiran degustacions. En aquest sentit, Gemma Grustan, regidora de Festes, va indicar que “els cellers ens han agraït que retardéssim la festa una setmana perquè ells hauran pogut acabar de veremar”. Va afegir que els concerts de dissabte a la tarda són de grups de km 0 igual que el vi perquè “apostem per la proximitat”. Actuaran Perifèrics, Bru i La Follia amenitzant el Correbacus. Altres propostes seran la tercera Fira d’Artesania, el 39 Concurs de Sardanes Josep Maria Castelló amb la Cobla Vents de Riella, la tercera Cursa Bacus, ball amb l’orquestra Mediterránea i concert amb Punts Suspensius i DJ Kzu així com l’Equinocci de tardor al Planetari.
Tradicionalment el Bacus se celebrava a mitjans d’octubre però amb el canvi climàtic i l’avenç de la verema té lloc entre la tercera i la quarta setmana de setembre.