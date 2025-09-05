Prop de cent activitats en el 16è Obert del Centre Històric de Lleida
La 16a edició de l’Obert del Centre Històric de Lleida se celebrarà del 19 al 21 de setembre amb prop d’un centenar de propostes de lleure, esportives, musicals, culturals i d’oci per a tota la família. El cartell d’aquest any es va presentar ahir en un acte al centre cívic L’Ereta i va comptar amb la presència de l’alcalde, Fèlix Larrosa, del regidor de Participació Ciutadana, Roberto Pino, i la representació d’una seixantena d’entitats i col·lectius culturals, comercials i veïnals del barri que també participen en l’organització del certamen. Larrosa va destacar l’aposta per transformar el barri, en la qual “hem de treballar tots i totes tots els dies, especialment les administracions”.
Paral·lelament, la Paeria inicia aquest mes un procés participatiu sobre el Centre Històric en el marc del Pla de Barris 2025, per preparar la candidatura dels ajuts que convoca la Generalitat.