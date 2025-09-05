CULTURA
Tronat, el primer gegant imprès en 3D
La colla de diables Borjuts de les Borges Blanques va utilitzar aquesta tecnologia d’impressió per a la nova figura. Debuta demà en la 42a Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs del municipi
La colla de diables i tabalers Borjuts de les Borges Blanques ha construït el primer gegant de Catalunya imprès en 3D. El projecte va sorgir de la mà de Francesc Trullols i Carles Falcó, dos membres del grup que, durant la pandèmia, van adquirir una impressora 3D per elaborar Equips de Protecció Individual (EPI) i, més endavant, van continuar experimentant amb l’aparell. Això es va unir a les ganes dels Borjuts de comptar amb un gegant propi per poder participar en les trobades amb d’altres colles de cultura popular. La figura es va presentar dimecres als veïns de la capital de les Garrigues, en el marc dels actes previs a la festa major.
Per muntar la figura, batejada com Tronat, s’han invertit 340 hores d’impressió i 6 quilos de filament. Amb l’ajuda de voluntaris, l’han pintat, han construït l’estructura i li han confeccionat la roba. El gegant, d’aspecte demoníac, debutarà demà (17.30 hores) a la 42a Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs del municipi, que tindrà lloc a la plaça U d’Octubre i comptarà amb la participació de 73 colles de tot Catalunya. De fet, el cap dels Borjuts, Oriol Satorra, admet que no és habitual que un grup de diables tingui un gegant, però que tenen la Trobada com una tradició “molt arrelada” i que demà “juguem a casa, sortirem eufòrics i creiem que agradarà”, afirma.
Segons els Borjuts, en el passat s’havia construït alguna figura de bestiari de la cultura popular catalana i un capgròs amb aquesta tecnologia. Tanmateix, fins a la data, no s’havia presentat cap gegant realitzat en 3D.