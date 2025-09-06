La 40a edició dels premis Goya se celebrarà a Barcelona
El president de l’Acadèmia del Cine, Fernando Méndez-Leite, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera Sònia Hernández van presentar ahir al Palau de la Generalitat la 40a edició dels guardons de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, els Premis Goya 2026, que se celebraran a Barcelona el dissabte 28 de febrer del 2026 a l’Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Méndez-Leite va assegurar que existeixen “totes les raons que es poden imaginar” perquè Barcelona sigui seu de l’entrega dels Premis Goya, una ciutat que segons la seua opinió respira cine, i va augurar que serà una gala formidable. Sobre els presentadors, el president de l’Acadèmia de Cine va afirmar que encara no pot concretar qui conduirà de la gala, però va dir que faran tots els esforços perquè sigui una gala àgil i divertida.