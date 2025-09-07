LLENGUA
El Correllengua omple Balaguer d’activitats lúdiques i culturals
Balaguer va estar ahir plena d’activitats lúdiques i culturals l’últim dia del Correllengua. La plaça Mercadal va acollir un espectacle infantil, sardanes i ball de bastons a càrrec de la colla Casal Pere III. La marxa de torxes va donar pas a la lectura del manifest a la mateixa plaça a càrrec de l’escriptora Mercè Ibarz. Un sopar popular i l’actuació de Marta & Gregori van tancar les activitats de reivindicació del català.