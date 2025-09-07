GENT
Oberta la preinscripció de les activitats sèniors a Lleida
Des de demà fins al 14 de setembre
La regidoria de Persones Grans de la Paeria obre el període de preinscripció per a les activitats del curs 2025-2026 dirigides al públic sènior de Lleida ciutat. Des de demà i fins al 14 de setembre, es podrà fer el tràmit en línia o de forma presencial a la regidoria, al carrer Tallada, 34, i a l’OMAC, a la rambla Ferran, 32. Per a aquest curs es reprendran les activitats de taitxí, ioga, gimnàstica, aiguagim, els tallers Mou peça i Parlem de cinema i es proposen dos noves rutes senderistes a la Fageda la Grevolosa i a la Tossa de Montbui. Es faran el 24 d’octubre i el 28 de novembre, respectivament.
El sorteig de places es farà el 16 de setembre i el període de pagament serà del 18 al 24 de setembre. La repesca es farà del 2 al 7 d’octubre i la matrícula estarà oberta a partir del 13 d’octubre.