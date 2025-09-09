FESTES
Dilluns de tradició i festes
Cervera celebrarà del 18 al 29 de setembre la 49 edició de la Setmana Cultura de la Isagoge i la festa major. Vielha viu el dia gran de la Hèsta amb una processó i danses tradicionals
Cervera celebrarà del 18 al 29 de setembre la 49a Setmana Cultural de la Isagoge i la festa major. Segons l’alcalde, Jan Pomés, “és una oportunitat per celebrar i fer comunitat entre els veïns”. En aquesta edició la Isagoge se centrarà en el 50 aniversari de la mort de l’historiador local Agustí Duran i Sanpere i la celebració dels 600 anys de les campanes Seny Major i Carranca.
Segons el regidor de Cultura, Ramon Augé, s’han programat una vintena d’activitats per “recuperar i difondre el patrimoni material i immaterial del municipi”.
Així, entre els actes més destacats hi ha, el pròxim 20 de setembre, la inauguració de l’exposició Agustí Duran i Sanpere. La cultura com a servei públic al Museu de Cervera, una mostra que serà itinerant per tot el territori. El dia abans, la Paeria farà un reconeixement a Band Tokades pel 20 aniversari del seu espectacle de Divendres d’Aquelarre.
La festa major arrancarà el divendres 26 amb l’audició de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal i el pregó de Montse Pont, que va ser professora de secundària a l’INS Antoni Tarroja i ha estat vinculada al teixit associatiu de la ciutat.
Triquell, l’exconcursant del programa Eufòria de 3Cat, serà el cap de cartell musical el dissabte 27. Els seus teloners seran els guanyadors de les dos últimes edicions del concurs Cervera Sound. Segons la regidora de Festes, Carolina Garcia, serà “un espai ideal per promocionar el talent jove local”.
Les activitats festives van continuar ahir a les Borges Blanques, Guissona, Solsona, i Tremp, entre d’altres. A Vielha, es va viure el dia gran de la Hèsta Major amb la tradicional celebració de la processó pels carrers de la capital d’Aran, la missa i les danses tradicionals amb els fadrins i fadrines.