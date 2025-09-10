EMPRESES
Fre al malbaratament alimentari
Agricultura prepara un pla estratègic en aquest àmbit. Xarrades i taller de cuina d’aprofitament en una jornada del Banc dels Aliments i Jericó
L’Espai Sunka de Plusfresc de Lleida va acollir ahir la jornada Empresa i Aprofitament Alimentari, organitzada pel Banc dels Aliments i la Fundació Jericó en el marc de la campanya - la resta que suma +. Durant la jornada, Alba Graells Roca, de la subdirecció general de Transferència i Innovació Agroalimentària del departament d’Agricultura, va explicar que la conselleria treballa en l’elaboració del Pla Estratègic de prevenció de pèrdues i desaprofitament alimentaris de Catalunya.
Així mateix, va recordar que la llei en aquest àmbit, aprovada pel Parlament el 2020, obliga els agents de la cadena alimentària a disposar de plans de prevenció i desplega mesures concretes per al sector de la restauració i hostaleria.
Per la seua part, el professor Joan Fontrodona, director del departament d’Ètica Empresarial i titular de la Càtedra CaixaBank de Sostenibilitat i Impacte Social de IESE Business School, va abordar les raons que porten les empreses a comprometre’s amb la sostenibilitat. D’altra banda, Rafael Oncins, director RSE a Plusfresc i president de ResponCAT, va detallar els protocols que la cadena lleidatana té en marxa contra el malbaratament alimentari. Neus Brenuy Casals, directora de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, va explicar que fa temps que posen a la venda, a un preu raonable, el menjar sobrant del bufet de migdia perquè alumnes, professors i personal se l’emporten a casa.
La jornada també va comptar amb la intervenció de Josep Lluís Escuer, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que va relatar les diferents accions que fa l’entitat per lluitar contra el desaprofitament i col·laborar amb entitats socials.
Las trobada va acabar amb un taller a càrrec de Salvador Trabalón Brugulat, xef del restaurant Saroa de Lleida i membre del col·lectiu solidari Cuina Amiga. Trabalón va cuinar davant dels assistents una coca amb carpaccio de figa, pesto de menta i seitons, risoni de marisc i salsitxa, i púding de formatge amb crema de pell de figa i licor.
Avui, l’Espai Sunka acollirà un taller de cuina d’aprofitament amb el xef Gonzalo Ferreruela.