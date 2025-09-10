SANITAT
Multa a pares de menors que fumin
Així ho preveu l’esborrany de la llei antitabac, que ahir va aprovar el Consell de Ministres. Amplia els espais sense fum a concerts, terrasses de bars i restaurants i transport no privat
El Consell de Ministres va aprovar ahir l’avantprojecte de la llei antitabac, que estableix que, si un menor consumeix tabac o productes relacionats com els vàpers, la multa haurà de ser pagada pels seus pares, mares o tutors legals. El nou text prohibeix per primera vegada específicament el consum de productes del tabac a menors d’edat.
D’altra banda, amplia els espais sense fum als vehicles comercials i amb conductor, al ser espais de treball, també tots aquells espais del transport suburbà que es trobin completament a l’aire lliure.Així mateix, prohibeix fumar o vapejar en activitats a l’aire lliure com concerts, teatres, cines i altres espectacles públics; centres universitaris i de formació d’adults; piscines d’ús col·lectiu i recintes esportius, així com exteriors de bars, restaurants, sales de festa i establiments de joc.
De manera addicional, s’estableix una delimitació de perímetres de 15 metres al voltant de centres educatius, sanitaris, culturals, socials, esportius i parcs infantils.
En paral·lel, el text de Sanitat prohibeix expressament la venda i subministrament de cigarros electrònics d’un sol ús i tota forma de publicitat, promoció i patrocini de productes del tabac, ja sigui a través de mitjans impresos, audiovisuals, digitals, xarxes socials o mitjançant descomptes. Quant a les infraccions, fumar en un lloc prohibit de forma aïllada, com en un concert a l’aire lliure, es considera una infracció lleu de fins a 100 euros. Però si un establiment permet sistemàticament fumar en zones prohibides o es tracta d’un lloc de protecció reforçada, la multa anirà dels 601 als 10.000 euros en casos greus i de 10.001 a 600.000 euros en els molt greus.
Crítiques diverses
La norma, que encara ha de passar pel Congrés, ja va rebre crítiques. D’una banda, Hostaleria d’Espanya va qualificar de “desproporcionada” la prohibició de fumar en terrasses mentre que l’Associació Espanyola Contra el Càncer la va titllar d’“insuficient” i va reclamar l’empaquetament genèric i la pujada de preus.
“La legislació ha d’actuar perquè cada vegada sigui més difícil fumar, sobretot, en espais públics i compartits, inclosos els nous productes”, va destacar.
Així mateix, González va recordar que el 96% dels casos de càncer de pulmó que es detecten a Lleida estan causats pel consum de tabac.
“La llei és fonamental perquè cada vegada es comença a fumar més aviat”
La doctora Jessica González, responsable del programa de cribratge del càncer de pulmó del Servei de Pneumologia de Lleida, va considerar que aquesta norma és “fonamental”, prohibint també el consum a menors de vàpers, perquè va advertir de “cada vegada comencen a fumar més aviat”. Segons l’especialista d’aquest servei dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, els estudis mostren que comencen a vapejar amb 9 o 10 anys i amb l’hàbit tabàquic entre els 12 i els 14 anys.
En un altre ordre de coses, les vendes de cigarros a les comarques lleidatanes l’últim any tancat (2024) es van situar en 33,5 milions de paquets, la qual cosa representa una reducció de prop del 44 per cent respecte al 2005, any en què es va aprovar la primera llei que prohibia fumar en espais tancats, una norma que va entrar en vigor el gener del 2006. Cinc anys més tard es va eliminar del tot el tabac als locals de restauració. Amb aquest canvi, el 2011, la venda de paquets va ser de 42,8 milions, encara un 28% per sobre de les que es van vendre el 2024.Segons les dades del ministeri d’Hisenda, l’augment de les vendes a la demarcació es deu al consum turístic i fronterer, que l’any passat va augmentar prop d’un 23% mentre que l’autòcton només va pujar un 0,7%, i fins al juny d’aquest any ha baixat un 4,7%.