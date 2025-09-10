La NASA descobreix possibles signes de vida en el passat a Mart: "és una espècie de senyal"
En una mostra de roca recopilada pel róver Perseverance
La NASA va afirmar aquest dimecres que ha descobert possibles signes de vida en el passat a Mart en una mostra de roca recopilada pel róver Perseverance al planeta roig.
"Aquesta troballa del nostre increïble róver Perseverance és el més a prop que hem estat de descobrir vida antiga a Mart", va dir en una roda de premsa Nicola Fox, administradora associada de la Direcció de Missions Científiques de la NASA, Nicola Fox. "És una espècie de senyal, una espècie de senyal residual. No és vida en si mateixa, i certament podria haver estat de vida antiga. I això hauria estat una cosa que va estar allà fa milers de milions d’anys", va afegir la doctora, mostrant una fotografia dels suposats signes de vida a Mart.