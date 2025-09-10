Pensions: el canvi en el càlcul que beneficiarà milions de jubilats a partir de 2026
La Seguretat Social implementarà una nova mesura per reduir la penalització dels períodes d’atur en el còmput de la jubilació
A partir de l’1 de gener de 2026 entrarà en vigor un important canvi en el sistema de càlcul de les pensions que beneficiarà milions d’espanyols. La Seguretat Social ha dissenyat aquesta reforma amb l’objectiu principal de reduir l’impacte negatiu que els períodes sense cotització tenen sobre la quantia final de la jubilació, especialment per a aquells treballadors amb carreres laborals irregulars o interrompudes.
La mesura, que forma part del paquet de reformes del sistema públic de pensions, permetrà cobrir els períodes sense cotització amb una base mínima, actualment establerta en 1.323 euros mensuals. Aquesta iniciativa busca garantir pensions més dignes per a sectors de la població amb menys anys cotitzats, seguint la tendència europea de reforçar els sistemes de protecció social després de les crisis econòmiques recents.
Segons els detalls anunciats pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, els treballadors podran omplir fins 48 mesos amb el 100% de la base mínima de cotització. Una vegada superat aquest límit, es cobrirà el 50% de l’esmentada base (661,50 euros amb els paràmetres actuals). Les mares comptaran amb condicions especialment favorables, podent cobrir fins 60 mesos al 100% i 24 mesos addicionals al 80%, sempre que acreditin interrupcions laborals per maternitat o tasques de cures.
Com funciona el nou sistema de càlcul
El sistema actual de càlcul de pensions es basa en la determinació de la base reguladora, que s’obté dividint entre 350 les bases de cotització del treballador durant els 300 mesos (25 anys) anteriors al mes previ a l’inici de la prestació. Aquest mètode canviarà substancialment a partir de gener de 2026, quan la base reguladora passarà a calcular-se dividint entre 352,33 la suma de les 302 bases de cotització de més import dins del període dels 304 mesos immediatament anteriors.
El més destacable d’aquesta reforma és que ambdós sistemes coexistiran durant un període transitori que s’estendrà des de 2026 fins el 2044. Durant aquests gairebé 20 anys, els treballadors tindran la possibilitat d’elegir entre el mètode de càlcul actual o el nou sistema, optant per aquella fórmula que els resulti més beneficiosa per als seus interessos econòmics.
Aquest període de transició busca evitar canvis bruscos en el sistema i permetre una adaptació gradual tant per als ciutadans com per a l’administració. Els experts en Seguretat Social consideren que la reforma beneficiarà especialment els qui hagin patit atur de llarga durada o hagin hagut d’abandonar temporalment el mercat laboral per motius familiars.
Beneficis addicionals per a pares i mares
Una de les novetats més significatives de la reforma és el reconeixement explícit de les interrupcions laborals per cures familiars. Les mares, com ja s’ha esmentat, podran cobrir fins 60 mesos al 100% de la base mínima i 24 mesos addicionals al 80% si acrediten que la seua carrera laboral s’ha vist interrompuda per maternitat o tasques de cura.
Però la reforma també contempla que els pares puguin accedir a aquests mateixos beneficis si demostren que la seua trajectòria professional s’ha vist igualment afectada per les responsabilitats familiars. Aquesta mesura suposa un avanç en la coresponsabilitat i un reconeixement a la tasca de cures, tradicionalment invisibilitzada en termes de cotització i drets de pensió.
Segons estimacions de la Seguretat Social, aproximadament 2,3 milions de persones podrien beneficiar-se directament d’aquestes noves mesures en els propers anys, especialment dones, que estadísticament presenten més interrupcions en les seues carreres professionals a causa de les tasques de cures.
El sistema públic de pensions a Espanya
El sistema públic de pensions espanyol funciona mitjançant un model de repartiment, on les cotitzacions dels treballadors actuals financen les pensions dels jubilats presents. Aquest sistema s’ha enfrontat en les últimes dècades a importants desafiaments derivats de l’envelliment poblacional i la disminució de la ratio entre cotitzadors i pensionistes.
La sostenibilitat del sistema ha estat motiu de preocupació i debat polític durant anys, la qual cosa ha portat a successives reformes per garantir la seua viabilitat a llarg termini. La mesura que entrarà en vigor el 2026 forma part d’un conjunt més ampli d’actuacions dirigides a enfortir el sistema, adaptant-lo a les noves realitats laborals i demogràfiques.
Un altre canvi significatiu que acompanyarà a aquesta reforma és la progressiva ampliació del període de càlcul de la pensió, que busca reflectir de manera més precisa la carrera laboral completa del treballador, mentre s’introdueixen mecanismes correctors perquè aquesta ampliació no perjudiqui els qui han tingut períodes sense cotització.
Com afectarà els futurs pensionistes?
Per entendre l’impacte real d’aquests canvis, considerem el cas d’un treballador que ha estat en atur durant tres anys en els últims 25 de la seua vida laboral. Amb el sistema actual, aquells anys sense cotització computen com a zeros en el càlcul de la seua pensió, reduint significativament la seua base reguladora final.
Amb la reforma que entrarà en vigor el 2026, aquells 36 mesos podrien cobrir-se al 100% amb la base mínima de cotització (1.323 euros mensuals), la qual cosa milloraria substancialment el resultat final de la seua pensió. En el cas d’una mare que hagi interromput la seua carrera laboral durant cinc anys per cuidar-se dels seus fills, podria cobrir els 60 mesos complets al 100% de la base mínima.
Els experts en Seguretat Social calculen que aquestes mesures podrien suposar un increment mitjà d’entre un 5% i un 12% a la pensió final de qui se’n beneficiïn, depenent de l’extensió dels períodes sense cotització i de la situació particular de cada treballador.
La possibilitat d’elegir entre el sistema antic i el nou durant el període transitori 2026-2044 garanteix a més que cap treballador no es vegi perjudicat per la reforma, podent optar sempre per la fórmula que maximitzi la seua pensió.
Preparació per a la transició
Davant de la proximitat d’aquests canvis, els experts recomanen als treballadors que s’atansen a l’edat de jubilació que sol·licitin un informe personalitzat de la seua vida laboral i realitzin una simulació comparativa d’ambdós sistemes per determinar quin els resultaria més beneficiós.
La Seguretat Social ha anunciat que reforçarà els seus serveis d’atenció i informació ciutadana al llarg de 2025 per assessorar adequadament als futurs pensionistes sobre aquestes importants modificacions. També es preveu el llançament d’una plataforma digital que permetrà realitzar simulacions personalitzades del càlcul de la pensió sota ambdós sistemes.
Aquesta reforma representa un avanç significatiu en la protecció social dels treballadors amb carreres laborals irregulars, alineant el sistema espanyol amb les millors pràctiques europees en matèria de seguretat social i reconeixement dels períodes dedicats a les cures familiars.