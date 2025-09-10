DIADA
Tàrrega celebra la Marxa de Torxes més primerenca
Pel Paupaterres i la Fira de Teatre al Carrer
Mig centenar de persones van participar ahir a la nit en la Marxa de Torxes per la Independència a Tàrrega. Era la catorzena edició d’aquesta iniciativa que habitualment té lloc la vigília de la Diada, però aquest any es va avançar perquè avui a la ciutat se celebra un concert especial i solidari del Paupaterres i demà comença FiraTàrrega. El recorregut, amenitzat pels Grallers de la Barra, va començar a l’Hort del Barceloní i va culminar a la plaça Major amb la lectura del manifest i el cant d’Els Segadors. La Marxa de Torxes estava organitzada per El Rostoll, Tàrrega per la Independència, La Soll i Òmnium Cultural Segarra-Urgell.
Les entitats van reivindicar el dret a l’autodeterminació, la independència i la República Catalana, “uns objectius més que justos i necessaris avui dia, més encara quan l’espoliació fiscal i les carències socials i democràtiques continuan en el règim monàrquic espanyol”.
També van fer referència a la llengua catalana, “cada vegada en més retrocés i desprotegida per les institucions, fet que ens deixa en un estat més vulnerable”.